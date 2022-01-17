【Netflix劇集】《璀璨帝國》大隻仔Kevin爆今年播第2季　《魷魚遊戲》會亂入超級富豪真人騷？

▲ 較早前Kevin 發帖文，表示《璀璨帝國》第2季播放在即。（圖片：IG@kevin.kreider）

周四Netflix將會公布業績，相信不用看成績表，這位顛覆媒體內容供應商的龍頭將會被睇高一線，特別上年的《璀璨帝國》（Bling Empire）同《魷魚遊戲》（Squid Game）更掀起亞洲區娛樂直捲全球氣勢，後者更為Netflix帶來９億美元的價值，而前者播出一個月不久，隨即被Netflix續約宣布開拍第二季，認真厲害！如若你是Netflix，怎也保持這個強勢吧？

昨日（15/1）適逢《璀璨帝國》第1季開播，當中萬人迷Kevin Krieder今天在社交媒體出post，「A year yesterday #BlingEmpire aired …season 2 in 2022!（一年前的昨日《璀》開播....第２季於2022！）」，６小時已引來2.4萬個like，至於有網民翻查Netflix的「不日上映」仍未見放映時間，認為這個「暗號」暗示有機將於2月推出《璀璨帝國》全新第２季！

以真人騷形式揭露美國超級亞洲富豪世界的《璀璨帝國》開播已受到熱烈討論，除了盡顯富豪們的窮奢極侈的生活，貴婦們間的明爭暗鬥、多姿多采感情生活都是賣點，特別是台裔貴婦Christine Chiu跟超級名媛Anna Shay的暗鬥、此真人騷製作人Kelly Mi Li和超靚仔男友Andrew的愛情心理戰均是新一季的賣點。

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至於現實是超紅DJ Kim Lee早前跟《VOGUE》雜誌訪問時透露已開始在上戲劇班，更為新一季大賣關子，她說：「第2季有很多事情發生、太多意想不到的狀況會突然出現了！有好多新面孔甚至是新感情呢，請大家敬請期待！」，至於拍此劇最大得着，是和她的媽媽感情更親近了。

各有份參演《璀璨帝國》的超級富豪，其社交媒體又再成大眾關注的帳號，其中去年11月，Kelly更曬出一張與Kim Lee和熱爆全世界的《魷魚遊戲》主角們的合照，更表示自己參與SQUID GAME，以兩大NETFLIX龍頭節目，魷魚遊戲會否亂入《璀璨帝國》第２季谷收視，大家拭目以待！

記者：黃鑑江