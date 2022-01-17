【第五波疫情】梁子超建議檢疫酒店順入住時間派房　避免新入住人士傳染將完成檢疫房客

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，昨日錄得少於10宗初步確診個案，包括一宗不明源頭個案，帶L452R變種病毒，懷疑為Delta變種病毒。23歲的女患者居於香港仔，於銅鑼灣渣甸街一間寵物店工作。呼吸系統科專科醫生梁子超相信個案與輸入個案有關連，建議檢疫酒店可改善，讓檢疫日子相近的人士入住鄰近房間，避免有新入住人士感染即將完成檢疫的人。

梁子超今日（17日）於電台節目中表示， 現時應就有關初步確診個案做全基因排序，檢視是否與早前的輸入個案高度同源。

另外，油麻地香港海景絲麗酒店至少有6人染疫，12樓及4樓疑出現傳播情況。梁子超分析，由於酒店房間出氣較入氣快，當檢疫房客開門後，室內空氣排到密封的走廊，或會隨氣流帶到鄰近房間，有機會出現短距離傳播。他指出，即使檢疫酒店做好通風，但空氣稀釋的速度亦不及傳到鄰近房間快。

梁子超建議，檢疫酒店可從行政手法處理，按檢疫人士的入住時間排列，最新抵港人士可住在相鄰房間，避免讓即將完成檢疫、快要離開酒店的人士，有機會被新入住的人傳染。

梁子超又認為，當局應繼續善用深喉唾液樽，讓市民自行取集樣本，相信對徵狀輕微的患者來說，時間成本較小，有助盡快發現隱性個案。

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記者：黃悅晴