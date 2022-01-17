  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (週一) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】梁子超建議檢疫酒店順入住時間派房　避免新入住人士傳染將完成檢疫房客

社會 11:46 2022/01/17

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，昨日錄得少於10宗初步確診個案，包括一宗不明源頭個案，帶L452R變種病毒，懷疑為Delta變種病毒。23歲的女患者居於香港仔，於銅鑼灣渣甸街一間寵物店工作。呼吸系統科專科醫生梁子超相信個案與輸入個案有關連，建議檢疫酒店可改善，讓檢疫日子相近的人士入住鄰近房間，避免有新入住人士感染即將完成檢疫的人。

梁子超今日（17日）於電台節目中表示， 現時應就有關初步確診個案做全基因排序，檢視是否與早前的輸入個案高度同源。

另外，油麻地香港海景絲麗酒店至少有6人染疫，12樓及4樓疑出現傳播情況。梁子超分析，由於酒店房間出氣較入氣快，當檢疫房客開門後，室內空氣排到密封的走廊，或會隨氣流帶到鄰近房間，有機會出現短距離傳播。他指出，即使檢疫酒店做好通風，但空氣稀釋的速度亦不及傳到鄰近房間快。

梁子超建議，檢疫酒店可從行政手法處理，按檢疫人士的入住時間排列，最新抵港人士可住在相鄰房間，避免讓即將完成檢疫、快要離開酒店的人士，有機會被新入住的人傳染。

梁子超又認為，當局應繼續善用深喉唾液樽，讓市民自行取集樣本，相信對徵狀輕微的患者來說，時間成本較小，有助盡快發現隱性個案。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】陳肇始指通關必須動態清零　呼籲市民盡量縮短辦年貨時間
今日 11:29
【第五波疫情】陳肇始指通關必須動態清零　呼籲市民盡量縮短辦年貨時間
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
今日 10:25
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
【消委會】6成牛丸含豬肉有3款含豬基因比例更較高　全部龍蝦丸樣本均無甲殼類基因
今日 10:24
【消委會】6成牛丸含豬肉有3款含豬基因比例更較高　全部龍蝦丸樣本均無甲殼類基因

你可能感興趣

【第五波疫情】陳肇始指通關必須動態清零　呼籲市民盡量縮短辦年貨時間
今日 11:29
【第五波疫情】陳肇始指通關必須動態清零　呼籲市民盡量縮短辦年貨時間
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
今日 10:25
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
【消委會】6成牛丸含豬肉有3款含豬基因比例更較高　全部龍蝦丸樣本均無甲殼類基因
今日 10:24
【消委會】6成牛丸含豬肉有3款含豬基因比例更較高　全部龍蝦丸樣本均無甲殼類基因
強制檢測 梁子超 疫情 醫生 香港 酒店

最高瀏覽

【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
18:05 2022/01/16
【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
【娛樂喜事】陳嘉寶誕第三位千金　Anjaylia宣布封肚不再生：理想達到嘞！
12:41 2022/01/16
【娛樂喜事】陳嘉寶誕第三位千金　Anjaylia宣布封肚不再生：理想達到嘞！
【致命意外】長洲有女童頭部受傷昏迷　送院搶救後不治
15:55 2022/01/16
【致命意外】長洲有女童頭部受傷昏迷　送院搶救後不治