【七線人棄王】何依婷玩遊戲意外倒地　爆喊自責阻礙拍攝進度：唔好意思

▲ 《七線人棄王》

由陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠共5位「七線藝人」擔大旗的綜藝節目《七線人棄王》，前晚（1月15日）於在翡翠台播出半小時精華版，然後再在myTV SUPER播足本版。

製作組公布了當中「七線露營」拍攝花絮照，平時嬌滴滴的何依婷、林穎彤、林秀怡、王菲及黃嘉雯分別夥拍姚宏遠、鄭雋熹、林浩文、陳俊堅及程浩駿組成不同顏色隊伍，並為了「求勝」及「求溫飽」無所不用其極。

【七線人棄王】陳俊堅+鄭雋熹+程浩駿+林浩文+姚宏遠擔大旗 齊剖白入行多年辛酸

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林穎彤全力以赴

5名女參賽者中，以林穎彤（Bella）最為突出，稱得上是「認真魔人」的Bella，無論「扮嘢短劇」或是埋身肉搏遊戲均120分落力，並憑藉驚人爆發力及意志力、在身形條件較輸蝕的情況下仍多番獲勝。

反觀與其搭檔的熹熹，則全桯表現頹廢，冇力水又冇速度，絕對是「玩乜衰乜老鼠屎」，即使Bella如何從旁指導、提水甚至幫忙，熹熹依然毫無起色，令Bella一度終極爆Seed：「我真係好失望呀！點解佢咁渣架？！你睇吓佢仲唔知喺度做乜嘢，祈禱呀？！」

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依婷慘變「人肉夾心」

整個露營環節雖然「靚女在前」，但製作組依然零手軟，折磨眾人的方式更是層出不窮，其中一個遊戲是要眾女綁著大橡筋、在互相「牽扯」的情況下四出奔走「搶分」、在如此情況下眾人「一仆一碌」在所難免，有人「成口都係沙」，現場尖叫聲更是不絕於耳。

期間依婷因與黃嘉雯身上的橡筋纏在一起、失平衡跌倒，當時其他參賽者因不知情繼續發力奔跑，令依婷慘變「人肉夾心」硬食「無情力」；幸好最終陳俊堅及程浩駿等發現依婷受困，齊齊動手將其「救起」，動彈不得，整個團隊目擊意外發生即大為緊張。

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何依婷痛哭自責

素來眼淺的依婷爆喊並自責稱：「其實嗰日係我冇用…睇番當時大家都好關心我，我係唔好意思，我阻住拍攝，其實整親好小事，玩遊戲必會經歷。」揚言會繼續努力的依婷事後果然火力全開，為了爭奪致勝關鍵「啤牌」更是心計盡出。

另外，在食宿安排方面，製作組亦是花盡心思整蠱10位參賽者，依婷與宏遠更慘遭小偷偷去麵包，苦陷缺糧危機。