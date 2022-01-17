【第五波疫情】黃傑龍相信補助可減少食肆一半虧損　認為拆下隔板建議不可行

▲ 黃傑龍相信補助可減少食肆一半虧損，認為拆下隔板建議不可行。（資料圖片）

第五波疫情仍持續，政府早前延長禁晚市堂食等措施至大年初三。稻苗學會榮譽會長黃傑龍在一個電台節目表示，預計今次業界整體會流失7成生意，相信最大影響是宴會、中式食肆及酒店，又對早前有專家建議食肆拆下隔板，感到無所適從，認為實際上無可能執行建議。

對於第五輪防疫抗疫基金的幫助，黃傑龍認為如果以停晚市堂食1個月計算，相信補助金額可減少食肆一半的虧損。他又稱，暫時未知食肆執行疫苗氣泡的具體安排，指業界無能力亦無需要充當執法角色，希望政府盡快交代。至於下月發表的新一份財政預算案，黃傑龍期望有措施支援業界和市民，包括再派電子消費券。

早前，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，食肆膠板或反令空氣更難流通，建議政府如果重啟早輪晚市，需要考慮食肆是否不要使用玻璃膠板，並以1.5米社交距離措施代替（詳情即看【下一頁】）。黃傑龍表示，感到無所適從，普遍業界認為有關建議不可行，因本港食肆面積較小，實際上無可能執行建議。他又指，希望專家再商討適合做法，市民現時已接受餐廳使用隔板的做法，如果再收緊防疫安排，業界和市民都會對抗疫感到疲倦。

【湊得輕鬆啲】按子女個性「對症下藥」培養興趣 中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠