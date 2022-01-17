【消費品安全條例】90間商戶涉出售或供應違規消費品　海關檢1.9萬件貨欠中英文警告字句等

▲ 海關檢1.9萬件貨欠中英文警告字句等。（資料圖片）

​香港海關去年4月就一間連鎖零售店集團出售懷疑違規個人護理及家居清潔用品採取執法行動，其後接獲約500宗舉報，指市面上多間零售店售賣的貨品，其包裝上的產品資料均沒有標示中文及英文的雙語警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。



海關人員審視每宗舉報的相關資料後已採取適當執法行動，於超過6個月的調查過程中，於全港各區數十間零售商戶成功試購懷疑違規的貨品，並發現60款產品的包裝上就安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡字句，並沒有以中文及英文表達，涉嫌違反《規例》。



在一連串的執法行動中，海關就約90間商戶（包括連鎖零售店集團、零售商、供應商和入口商）展開調查，並指令有關商戶將60款合共約1.9萬件懷疑違規的產品儲存於指定地方，待海關作進一步調查。該60款產品涉及種類繁多，包括消毒搓手液、外科口罩、護膚品、個人護理產品、家居清潔產品、衣物噴霧劑、洗衣球和除臭劑等，亦包括海關最近接獲相關機構轉介的5款產品。所有案件的跟進調查工作仍然繼續。



海關指，根據《規例》，凡消費品或其包裝標記有關於其安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，則該等警告或警誡須以中文及英文表達，而有關表達須清楚可讀和放置於消費品或包裝部分或穩固地加於包裝上的標籤或任何附於包裝內的文件的顯眼處。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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責任編輯：郭詩詩