【周末好去處】朗豪坊台灣插畫家Shiho So香港首展 免費欣賞日系夢幻畫風作品
休閒消費 12:05 2022/01/17
近年本地以及日台插畫家百花齊放，潮流玩具平台kkplus夥拍本地獨立廠牌Neoncity Records，即日起1月30日將在朗豪坊舉辦台灣插畫家Shiho So首個香港個人展覽 《Under the City Lights 燈火之下》，帶來富霓虹感和都市流行風格的限定畫作，更特設期間限定店，推出各式精品，讓City Pop充滿生活每個角落。
香港獨立音樂廠牌Neoncity Records近年推動七、八十年代日本城市流行曲City Pop，而居於日本的台灣插畫家Shiho So也喜歡輕快City Pop啟發創作靈感，曾為Night Tempo、Macross 82-99、Android Apartment等製作人繪製專輯封面。
▼點擊圖片放大
+3
+2
本次展覽將展出多達49幅Shiho So精選作品，以其標誌性日本八十年代懷舊漫畫風格，加上脫離現實的柔和配色，及採用抽離三維的透視空間畫法，繪畫出都市夜景中的男女日常，表現光感流動與充滿霓虹感的復古氣息。
場內亦設Pop-up Store推出一系列香港限定產品，包括服飾、清酒、卡式帶機、地毯、曲奇禮盒、化妝袋與手工皂套裝、透明Tote Bag、鑰匙扣圈、襟章、海報、明信片套裝及貼紙等，設計精美兼充滿懷舊感。
Neoncity Records x kkplus - Shiho So《Under the City Lights 燈火之下》
地址：旺角上海街638號朗豪坊商場12樓
日期：即日起至1月30日
時間：12nn - 9pm
記者：張頌婷