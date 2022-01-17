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【周末好去處】朗豪坊台灣插畫家Shiho So香港首展　免費欣賞日系夢幻畫風作品

休閒消費 12:05 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

kkplus與本地獨立音樂品牌Neoncity Records，於朗豪坊舉行Shiho So個人展覽 《Under the City Lights 燈火之下》。（相片來源：kkplus）

近年本地以及日台插畫家百花齊放，潮流玩具平台kkplus夥拍本地獨立廠牌Neoncity Records，即日起1月30日將在朗豪坊舉辦台灣插畫家Shiho So首個香港個人展覽 《Under the City Lights 燈火之下》，帶來富霓虹感和都市流行風格的限定畫作，更特設期間限定店，推出各式精品，讓City Pop充滿生活每個角落。

香港獨立音樂廠牌Neoncity Records近年推動七、八十年代日本城市流行曲City Pop，而居於日本的台灣插畫家Shiho So也喜歡輕快City Pop啟發創作靈感，曾為Night Tempo、Macross 82-99、Android Apartment等製作人繪製專輯封面。

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本次展覽將展出多達49幅Shiho So精選作品，以其標誌性日本八十年代懷舊漫畫風格，加上脫離現實的柔和配色，及採用抽離三維的透視空間畫法，繪畫出都市夜景中的男女日常，表現光感流動與充滿霓虹感的復古氣息。

場內亦設Pop-up Store推出一系列香港限定產品，包括服飾、清酒、卡式帶機、地毯、曲奇禮盒、化妝袋與手工皂套裝、透明Tote Bag、鑰匙扣圈、襟章、海報、明信片套裝及貼紙等，設計精美兼充滿懷舊感。

Neoncity Records x kkplus - Shiho So《Under the City Lights 燈火之下》
地址：旺角上海街638號朗豪坊商場12樓
日期：即日起至1月30日
時間：12nn - 9pm

記者：張頌婷

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