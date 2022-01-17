【小一派位】2022年小一大抽獎1月22日交表　升學專家教填表增「中獎」機會

▲ 2022年小一統一派位選校日期為1月22日及23日。

2022年度小一統一派位（俗稱大抽獎）的選校日期為1月22日及23日，早前未獲自行分配學位的學童家長，可於此階段到指定統一派位中心辦理選校手續，為子女選擇心儀的官津小學。

甲部應填最心儀小學

小一統一派位表格分為甲部及乙部，甲部不受校網限制，家長可填寫全港任何3所官津小學，而乙部則只可填寫住址所屬校網內的小學。據教育局資料顯示，統一派位約佔學校小一學額50%，當中一成不受校網限制，其餘九成學額則受校網限制。

統一派位電腦程序會首先處理家長於甲部的選擇，再處理乙部選擇。若學校的小一學位求過於供，電腦將按「隨機編號」分派。

TOPick曾訪問升學專家趙榮德，他建議家長填寫甲部表格時，應只填最心儀的學校。若家長只有2間心儀學校，寧可把其中一項留空，也不應勉強填滿3個選擇，免得浪費在乙部獲派心儀學校的機會。

趙Sir補充，不少學校在叩門階段，會要求申請人以該校為「1-1-1」（自行分配學位、統一派位甲部及乙部首志願均選該校）才獲面試機會。因此家長在甲部第一志願選校網內最心儀學校，長遠對叩門有幫助，可向學校展示誠意。

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乙部避免「自殺式」填表

乙部受校網限制，學額數量較多，家長所選的首三志願最為關鍵。趙Sir提醒家長，乙部第一志願必定選擇校網內最心儀的學校，至於第二、三志願則要慎重考慮，避免首三志願都填寫熱門學校。他指熱門學校多數於第一志願已派完學額，家長難以在第二、三志願獲得學額，建議家長把原本放在第四及第五志願的學校，調到第二及第三。

家長在乙部可填寫30所心儀小學，趙Sir提醒家長應填滿所有志願。他指過往有家長於甲部及乙部只填一所學校，認為做法不明智，甚具風險。若家長填寫的志願落空，教育局會根據學校的剩餘學額，隨機安排學童入讀，有機會分派至跨區學校。

由於直資及私立小學不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望子女入讀此類學校，可自行向學校申請。家長須留意，凡獲直資小學取錄的學生，在接受直資學校小一學位後，將不能透過小一入學統籌辦法獲派小一學位。

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責任編輯︰胡嘉儀