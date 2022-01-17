  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (週一) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小一派位】2022年小一大抽獎1月22日交表　升學專家教填表增「中獎」機會

中小學 15:10 2022/01/17

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

2022年小一統一派位選校日期為1月22日及23日。

2022年度小一統一派位（俗稱大抽獎）的選校日期為1月22日及23日，早前未獲自行分配學位的學童家長，可於此階段到指定統一派位中心辦理選校手續，為子女選擇心儀的官津小學。

甲部應填最心儀小學

小一統一派位表格分為甲部及乙部，甲部不受校網限制，家長可填寫全港任何3所官津小學，而乙部則只可填寫住址所屬校網內的小學。據教育局資料顯示，統一派位約佔學校小一學額50%，當中一成不受校網限制，其餘九成學額則受校網限制。

統一派位電腦程序會首先處理家長於甲部的選擇，再處理乙部選擇。若學校的小一學位求過於供，電腦將按「隨機編號」分派。

TOPick曾訪問升學專家趙榮德，他建議家長填寫甲部表格時，應只填最心儀的學校。若家長只有2間心儀學校，寧可把其中一項留空，也不應勉強填滿3個選擇，免得浪費在乙部獲派心儀學校的機會。

趙Sir補充，不少學校在叩門階段，會要求申請人以該校為「1-1-1」（自行分配學位、統一派位甲部及乙部首志願均選該校）才獲面試機會。因此家長在甲部第一志願選校網內最心儀學校，長遠對叩門有幫助，可向學校展示誠意。

最新家庭台影片：

乙部避免「自殺式」填表

乙部受校網限制，學額數量較多，家長所選的首三志願最為關鍵。趙Sir提醒家長，乙部第一志願必定選擇校網內最心儀的學校，至於第二、三志願則要慎重考慮，避免首三志願都填寫熱門學校。他指熱門學校多數於第一志願已派完學額，家長難以在第二、三志願獲得學額，建議家長把原本放在第四及第五志願的學校，調到第二及第三。

家長在乙部可填寫30所心儀小學，趙Sir提醒家長應填滿所有志願。他指過往有家長於甲部及乙部只填一所學校，認為做法不明智，甚具風險。若家長填寫的志願落空，教育局會根據學校的剩餘學額，隨機安排學童入讀，有機會分派至跨區學校。

由於直資及私立小學不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望子女入讀此類學校，可自行向學校申請。家長須留意，凡獲直資小學取錄的學生，在接受直資學校小一學位後，將不能透過小一入學統籌辦法獲派小一學位。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰胡嘉儀

相關文章

【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單
17:05 2021/09/09
【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單
【小一派位】小一自行選校家長必讀手冊　全港官立及資助英文小學名單及學額
11:15 2021/09/09
【小一派位】小一自行選校家長必讀手冊　全港官立及資助英文小學名單及學額
【小一派位】小一自行最遲9月27日交表 教你計分拆解傳統名校值搏率
15:39 2021/09/07
【小一派位】小一自行最遲9月27日交表 教你計分拆解傳統名校值搏率

你可能感興趣

【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單
17:05 2021/09/09
【小一派位】小一自行派位填表攻略 全港官津直屬小學及中學詳細名單
【小一派位】小一自行選校家長必讀手冊　全港官立及資助英文小學名單及學額
11:15 2021/09/09
【小一派位】小一自行選校家長必讀手冊　全港官立及資助英文小學名單及學額
【小一派位】小一自行最遲9月27日交表 教你計分拆解傳統名校值搏率
15:39 2021/09/07
【小一派位】小一自行最遲9月27日交表 教你計分拆解傳統名校值搏率
小一派位 中小學教育 小學 學校 教育局

最高瀏覽

【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
18:05 2022/01/16
【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
【致命意外】長洲有女童頭部受傷昏迷　送院搶救後不治
15:55 2022/01/16
【致命意外】長洲有女童頭部受傷昏迷　送院搶救後不治
【娛樂喜事】陳嘉寶誕第三位千金　Anjaylia宣布封肚不再生：理想達到嘞！
12:41 2022/01/16
【娛樂喜事】陳嘉寶誕第三位千金　Anjaylia宣布封肚不再生：理想達到嘞！