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【外賣優惠】沙田18限定招牌菜外賣套餐85折優惠　在家品嘗玫瑰露叉燒豬油撈飯【內附連結】

休閒消費 12:27 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

中菜總廚何振雄一直悉心炮製一系列廣東佳餚，其中以本地永利威玫瑰露炮製的「玫瑰露叉燒豬油撈飯」一直大受歡迎。

香港沙田凱悅酒店中廳沙田 18 最新推出期間限定餐飲優惠，首次將招牌菜「玫瑰露叉燒豬油撈飯」製成外賣套餐，外賣自取可享 85 折優惠。如客人選擇堂食，並於指定時間惠顧則可獲全單 88 折。

中菜總廚何振雄一直悉心炮製一系列廣東佳餚，其中以本地永利威玫瑰露炮製的「玫瑰露叉燒豬油撈飯」一直大受歡迎。他以蜂蜜、玫瑰露酒、豉油等材料醃製叉燒，令肉質嫩滑，充滿玫瑰露香氣，再配以薑、葱及红葱頭炮製的豬油，再加秘製豉油撈過，想像得到的滋味。而中菜廳更體貼外賣時，豬油及豉油分開包裝，讓客人按喜好自行添加，製作最適合自己口味的叉燒豬油撈飯。

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限定外賣套餐共有4款，分為兩位($500)及四位用($1,000)。除了主角「玫瑰露叉燒豬油撈飯」外，還搭配主菜、菜蔬及湯各一。例如紫蘇豆豉炒雞、芙蓉帶子煎蛋餅、XO 醬蒜苗炒蝦仁、蟹肉南瓜羮、紫菜勝瓜斑片湯、乾葱鮮竹撈芥菜等，全部即叫即製，讓客人安坐家中或辦公室盡享正宗粵菜佳餚。

如想即場享用中式美食，餐廳堂食時間現改為周一至五，11:30am-4pm。周末及公眾假期，10:30am-4pm。現客人於2pm前離座，或2 pm後入座，則可享全單 88 折 (傳統北京烤填鴨及茶芥除外)。

玫瑰露叉燒豬油撈飯外賣套餐供應期，由即日起至 1 月 31 日(會按疫情延長)，供應時間為12nn-4pm、6pm-10pm。

預訂詳情請按此連結
地址：沙田澤祥街 18 號香港沙田凱悅酒店 4 樓
電話：723 7932
備註：如需送遞服務收費需視乎個別地址而定。

記者：郭秀芳

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