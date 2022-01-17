【新品速報】Häagen-Dazs日本直送5款新品　脆皮雪糕三明治＋雪糕迷你杯

▲ Häagen-Dazs推出由日本直送的五款新品。

新一年，Häagen-Dazs推出由日本直送的五款新品，包括三款脆皮雪糕三明治及兩款意式冰凍甜點迷你杯，日系口味讓大家身處香港都可以一嚐日式甜點！

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脆皮雪糕三明治

1.抹茶朱古力心太軟脆皮雪糕三明治——以抹茶粉裝成抹茶雪糕，外層裹上抹茶朱古力，再配搭可可威化，夾心內層還有軟心朱古力醬，可可香氣及抹茶雪糕的配搭，讓大家品嚐抹茶心太軟的二重味感。

2.焦糖脆皮雪糕三明治——夾心內層以焦糖與牛乳以製成的焦糖雪糕，並以焦糖朱古力及酥脆威化外裹，充滿焦糖香氣，有著多重焦糖的口感。

3.杏仁奶油脆皮雪糕三明治——以北海道產奶油及杏仁軟心醬製作雪糕，有果仁香氣之餘，外層還以杏仁朱古力包裹，再配上鬆脆威化，可以吃到厚乳與果仁的味道。

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冰凍甜點迷你杯

1.榛子牛奶意式冰凍甜點迷你杯——Häagen-Dazs指雪糕以北海道牛乳而製，同時採用經高溫烘焙的榛子，令雪糕帶來不同的層次感。

2.香芒熱情果意式冰凍甜點迷你杯——選用阿方索芒果，再加入愛文芒果果蓉，有啖啖果肉的口感，同時採用多款熱情果製作雪糕，甜甜酸酸。

Häagen-Dazs指三款日版脆皮雪糕三明治及兩款意式冰凍甜點迷你杯登陸7-11便利店及各大日資超市，部份口味更是期間限定。

詳情：

Häagen-Dazs™ 抹茶朱古力心太軟脆皮雪糕三明治及焦糖脆皮雪糕三明治

銷售日期：2022年1月19日起（7-11便利店），2022年2月9日起（日資超市）

價錢：HK$39

Häagen-Dazs™ 杏仁奶油脆皮雪糕三明治、榛子牛奶意式冰凍甜點迷你杯及香芒熱情果意式冰凍甜點迷你杯

銷售日期：7-11便利店及日資超市

價錢：HK$39

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記者：蕭雅文