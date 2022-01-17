【防疫抗疫基金5.0】防疫抗疫基金今起接受申請　料有逾1.7萬間食肆受惠

▲ 當局料可惠及逾17,600間餐飲業處所。(資料圖片)

行政長官林鄭月娥早前布斥資35.7億港元作第五輪「防疫抗疫基金」，料農曆新年後發放資助（詳情即看:【下一頁】）。食環署今日（17日）表示，為向直接受收緊社交距離措施影響的行業提供進一步援助，第五輪「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃、商營浴室牌照持有人資助計劃及公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃，由即日起至2月18日接受申請。

食肆、水上食肆、工廠食堂

新一輪餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積發放5萬元至25萬元的一次性資助，用於援助提供堂食的餐飲處所，料可惠及逾17,600間餐飲業處所。

卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館業務



此外，上述每間合資格持牌餐飲處所如同時經營卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館業務，並有按照《預防及控制疾病（規定及指定）（業務及處所）規例》（第599F章）指示關閉整個持牌處所範圍，可按相關業務分別申請額外2.5萬元的一次性資助。

美食廣場



政府亦會繼續為商場內美食廣場合資格的食物製造廠牌照持有人提供財政支援，美食廣場的定義是指商場內設有多於一間持牌食物製造廠及毗連由商場物業管理公司／業主以非專用形式提供並設有枱及櫈予訪客使用的座位區，而該座位區可供有關持牌食物製造廠的顧客使用。每位合資格並營運中的食物製造廠牌照持有人按其營運中的持牌處所面積，可獲發1萬元至5萬元的一次性資助。

如有關業務並非由持牌人營運，則必須獲得該食物業業務的經營者申明支持持牌人申請是項資助。預計可惠及約1 700位合資格的食物製造廠牌照持有人。



街市熟食／小食攤檔

至於食環署轄下街市熟食／小食攤檔的承租人，以及在公營屋邨持有小販牌照經營熟食業務的人士，每名合資格的承租人或持牌人亦可申請2.5萬元的一次性資助，預期可惠及約1000位經營者。

商營浴室、公眾娛樂場所、臨時公眾娛樂場所



另外，商營浴室牌照持有人資助計劃為每名合資格的商營浴室持牌人提供一次性5萬元資助，而公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃則為合資格的公眾娛樂場所牌照持有人（電影院資助計劃下的合資格電影院營運者除外）及臨時公眾娛樂場所牌照持有人分別提供一次性5萬元及1萬元的資助。有關計劃預計可惠及約50間商營浴室、約570個公眾娛樂場所及臨時公眾娛樂場所牌照的持有人。



食環署發言人提醒，如以公司名義提出申請，申請人在申請第五輪「防疫抗疫基金」期間，必須持有根據《公司條例》（第622章）簽發的有效公司註冊證明書，並在公司註冊處綜合資訊系統中顯示為「仍註冊」。此外，申請人在遞交申請至獲發資助當天，必須並非破產／已遭清盤，或沒有任何針對該公司的破產或清盤程序／法律程序正在進行。



就合資格的食物業牌照／酒牌／卡拉OK場所許可證／商營浴室牌照及公眾娛樂場所牌照持有人，申請表格及申請指引由今日起可在食環署各分區環境衞生辦事處索取，亦可於食環署網頁下載申請文件及瀏覽計劃的詳情。

有關申請人可透過食環署網頁遞交適用的資助申請，亦可親身或以郵寄方式向食環署各分區環境衞生辦事處（如酒牌則須向各牌照辦事處）遞交申請，截止申請日期為2月18日。就獲批的申請，食環署會將資助以劃線支票寄往相關持牌處所在食環署已登記的通訊地址。



至於合資格的食環署轄下街市熟食／小食攤檔的承租人，以及在公營屋邨持有小販牌照經營熟食業務者，食環署會另行安排派發申請表格予有關人士，他們無須網上申請。



政府較早前於「防疫抗疫基金」下透過多輪計劃（包括食物業界別資助計劃、公眾街市熟食／小食攤檔承租人資助計劃、餐飲處所（社交距離）資助計劃、美食廣場資助計劃、較早前多輪餐飲處所資助計劃；商營浴室牌照持有人資助計劃及公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃）向受疫情及政府各項防疫抗疫和社交距離措施影響的行業提供財政紓困措施，至今已向合資格申請人發放合共超過130億元資助款項。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩