【百無禁忌】BBC及衞報登中國賀年食譜冥錢及吉儀作裝飾　殯儀業：頓時變成祭品

▲ BBC及《衞報》登中國賀年食譜，卻以冥錢及吉儀作裝飾。

農曆新年將至，英國廣播公司（BBC）及英國媒體《衞報》最近分別刊出中國賀年食譜，但所選用的相片卻以中式殯儀物「冥錢」及「吉儀」做裝飾。「吉儀」及「冥錢」表面雖然看似尋常，但實際上卻是傳統白事上才會用到的物品，而且有其特定使用方法。

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英國《衞報》在16日的《The Observer》出版農曆新春食譜，其中一張配圖卻是中式餃子配上金銀衣紙及冥錢，引來不少認識中式傳統殯葬儀式的人士關注。英國廣播公司（BBC）亦同樣刊出應節賀年食譜，在一道「帶子西蘭花撈麵」的食譜圖片上，卻出現了中式殯儀物「吉儀」。

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吉儀要在離開殯儀館時用掉

生老病死，靈堂是人生終點的告別地，親友會在靈堂上送最後一程。中國人傳統在靈堂上，都有不少禁忌，例如要穿上素色衣服進入靈堂、不要高談闊論吵吵鬧鬧。

TOPick曾訪問過從事29年堂倌的阿鴻，他表示，離開靈堂時，會收到一份吉儀，一收到吉儀就可以馬上拆開，吃裏面的糖果，而內含的$1可以離開殯儀館時，捐掉或籌集起來買其他東西，把錢用掉。

他指，帛金沒有特定數目，只要隨心、量力而為就可以，不過注意金額必須是1字尾，即$11、$51、$101、$301、$501、$1000.1等都可以，意味著喪事只會有1件，不要出現雙數，不吉利。

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責任編輯：羅嘉欣