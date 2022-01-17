【消委會】消委會去年接獲66宗有關洗衣店投訴　倡市民保留單據保障權益

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洗衣店服務參差市民須留心賠償條款。消委會去年接獲66宗有關洗衣店的投訴，投訴人指使用洗衣店的自助儲物櫃服務，事隔一個月才獲店家通知衣物已遺失，該會介入後才獲口頭同意賠償；亦有長者使用24小時自助洗衣服務，因洗衣機未能運作，要再拍卡扣錢，認為B公司退款方法不便，遂向消委會求助。該會提醒消費者，使用自助儲物櫃收送衣物宜了解有關風險及賠償條款，小心考慮使用自助儲物櫃收送貴重衣物，並保留單據保障權益。

港人工作繁忙，不少人會選用自助洗衣服務。消委會指，張小姐於去年7月將新購襯衣及汗衫交由洗衣店A公司清洗，並透過附設的電子儲物櫃交收衣物。當場付費後，投訴人收到A公司所發的確認短訊，當中附有收據和查詢電話，但事隔10天後仍未收到取回衣物的通知，經多次追問皆不果，事發近1個月後，A公司方通知她其分別價值2,253元的襯衣和1,354元的汗衫均已遺失。她遂要求店方按原價賠償，及退還洗費。經消委會交涉後，A公司口頭同意賠償，惟遲遲未答覆何時處理，及至去年11月才通知她領取賠償支票，但事件已擾攘近4個月。

另一個案牽涉長者投訴自助洗衣服務退款手續麻煩。劉生早前使用B公司24小時自助洗衣服務，完成洗衣後將衣物放進乾衣機時，按指示拍卡付款然後按掣，發現沒有啟動，遂重複步驟再拍卡，乾衣機方順利運行。其後他致電B公司反映，並要求退回重複支付的款額。B公司經調查後同意退款，並需要他下載相關手機應用程式以遞交退款表格，惟他未能順利送出申請，隨後B公司建議使用銀行轉賬，不過他則擔心涉及個人私隱而拒絕提供戶口資料，要求以支票或現金交收，反遭職員以政策為由拒絕。經消委會介入後，B公司同意作出一次特別處理，安排員工於約定時間以現金退回款項給劉先生。

第三宗投訴個案則關於洗衣店提供服務的表現不合乎期望，鄭小姐是C公司傳統洗衣店的長期顧客，去年5月時將一件有毛領灰色皮褸及一些冬季衣物交給C公司乾洗，並使用免費存放半年的服務，直至去年12月取回衣物時發現皮褸毛領嚴重縮水，鄭小姐遂拒絕收回皮褸並要求賠償。經消委會調停後，C公司堅持立場，重申工場乾洗皮褸的過程沒有不妥，皮褸乾洗後狀況正常，亦不認為毛領有嚴重縮水，並已向皮褸品牌公司查詢，反映該件皮褸屬多年前款式，又指該件皮褸乾洗費折實後248元，衡量衣物價格及折舊率後，只會賠償乾洗費一半及退回約400多元會員卡餘額。鄭小姐因不欲爭持下去，故接納C公司的方案。

消委會建議，商戶應就洗衣機及乾洗機之操作，提供簡易及清晰的指示，可考慮以影片教學說明步驟，方便不同年齡層的消費者了解，亦應設立熱線或其他可聯絡職員的方法，並提醒消費者如使用自助洗衣時遇上困難而未能即時取得協助，要保留相關付款紀錄並盡快通知店方；如必須使用電子儲物櫃收送衣物，消費者將衣物放進儲物櫃時最好將單據及衣物拍照為憑，記錄交送時間及儲物櫃號碼。

該會又提醒，消費者如使用存倉服務，要留意商戶有否訂明存倉費及貯存期限，亦要衡量衣物存放過久會有損耗或遺失的風險，並保留衣物購買的單據，交予清洗前宜拍照作記錄，萬一出現爭議亦有憑據可依。

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記者：陳麗娜