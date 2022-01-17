【世界零食開倉戰】 曾樂彤+泳兒試食英國馬麥醬　最愛台灣茶醬大叫好味道

由朱薰、嚴崇天、鄺芷凡（Omi）及霍嘉恩（Gracey）主持的香港開電視節目《世界零食開倉戰》內，介紹世界各地最令人意想不到的零食給嘉賓品嚐，而本周最新一集邀請了鍾舒漫、鍾舒褀、蝦頭楊詩敏、洪嘉豪、黃夏蕙、泳兒、曾樂彤等擔任嘉賓。

期間泳兒與曾樂彤在節目中試食各款不同新口味的醬，當中曾樂彤更被爆在飲食方面有怪癖，除不吃生果之外，更十分抗拒吃新口味的東西。

席上，曾樂彤雖自誇為「醬之達人」，但卻被踢爆抗拒新口味。

節目開首，曾樂彤指泳兒曾帶她在馬來西亞試食新口味的醬，身旁泳兒聞言即笑說：「其實都唔新，只係咖央醬，因為佢（曾樂彤）乜都唔識。」曾樂彤解釋自己在泳兒身上，首次認識咖央醬，初初試食時都有點驚，皆因恐懼試新口味，幸好味道還不錯。

試食馬麥醬

雖然曾樂彤怕試新口味，但在節目中，她亦鼓起最大勇氣，跟泳兒試食來自英國的馬麥醬及來自台灣的蜜香紅茶醬、四季春茶醬。

二人對馬麥醬的味道似乎不太喜歡，曾樂彤更以「襪」味來形容，而泳兒就指似豉油味，相反當二人試食來自台灣的茶醬時，不約而同大叫好味，當中曾樂彤更克服新口味恐懼，一而再地添吃，頗為搞笑。

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