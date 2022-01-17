【凍齡靚媽】昔日女神再婚預告復出幕前　張沅薇剖白單親媽媽心路歷程

▲ 張沅薇打算復出幕前。

TVB兒童節目《閃電傳真機》滿載不少80、90後的童年回憶，主持之一的張沅薇當年憑扮可愛「吱吱鼠」成為少男們的女神！淡出幕前近廿年的張沅薇早前亮相TVB節目《童你一起長大了》，這位「Amy姐姐」依舊美麗。

張沅薇接受TOPick專訪分享做單親媽媽的心路歷程，曾歷婚姻失敗的的她希望兩兒以此為鑑：「年輕時唔識諗，不懂溝通導致雙方出問題，現在教兒子要懂得溝通和解決問題。」

數年前再婚的張沅薇生活過得美滿，當年任性反叛的她已變得成熟：「現在覺得夫婦間要有各自的生活空間。」

【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈 離婚後獨力照顧兩個兒子

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主持兒童節目

天生麗質的張沅薇當年在15歲起已任模特兒，當不少男歌手的MV女主角，及至90年代初期她加入TVB，成為《閃電傳真機》、《翡翠音樂幹線》等節目的主持，此外也參與劇集演出，令人較有印象是《刑事偵緝檔案II》，外表嬌滴滴的她要上演殺人場口。

回帶到1992年，當年張沅薇夥同譚玉瑛、麥長青、黃智賢等主持《閃電傳真機》，身為新丁的她獲這班前輩提點，她說：「麥包好像一個大哥哥，他會教我如何走位和提我別背著鏡頭，又會跟我對稿，基本上所有東西是他們教我，因為初入行甚麼也不曉，」

▲ 張沅薇早前接受TOPick訪問。（黃建輝攝）

麥長青曾於節目裡嘲笑譚玉瑛為「管家婆」，張沅薇直言阿譚對工作嚴厲，她憶述：「阿譚是真心提點人，記得某次我很疲累，因為夜晚要兼顧拍攝《翡翠音樂幹線》，拍至凌晨2點才收工，翌日早上7、8點要拍外景，整個人很累，連妝容也化得很淡。結果阿譚跟我說：『你今日個樣唔得噃，你好不夠精神呀。快點化好個樣。』，她是很認真，那時候的我太累，沒為意自己個妝太淡。」

對著這位前輩會戰戰競競，張沅薇心底理明白譚玉瑛只為大家好，她說：「她教我們很多東西，不著緊你就不會話你，大可以不理你。」

▲ 初出道時的張沅薇。（取自instagram）

想與小朋友交流

這位昔日女神早前亮相《童你一起長大了》後引來迴響，現年48歲的張沅薇被讚樣子廿年來不變，未有被觀眾遺忘，令她打算復出幕前拍劇。

她直言：「想飾演媽媽角色，(你不介意?)，不會，反而很想，因為當年生完小孩後自己一手一腳湊大，某時候因工作關係未必陪伴到他們，或者去了解他們心裡所想，所以若有機會演某些角色，想好好跟小朋友相處交流。」

▲ 2019年，張沅薇跟一眾《悶電傳真機》舊同事相聚。（取自Facebook）

單親媽媽不易做

一對兒子已長大成人，分別21歲和15歲，張沅薇慨嘆失去的親子時光已難以作出彌補：「待他們長大後想一起傾偈，但是向來沒有聊天的習慣，他們不會輕易將心底話說出來，始終小朋友要由細開始陪伴。」

在1999年，張沅薇誕下大仔後退出娛樂圈專心照顧家庭，決意轉行的她從事過不同工作，當中包括秘書、售貨員和私人會所接待員等，及至07年離婚，她母兼父職照顧一對年幼兒子，單親媽媽真的不易做。

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離婚難免影響孩子響

張沅薇說：「照顧小朋友並非簡單的事，當然會感到吃力，如何辛苦也一定要做，他病了睡在你旁邊，你也是隔幾個小時替他探一探熱，給他喝水，辛苦的階段已經過了，一定會有辛苦。」

幸好當時有家人幫忙看管兩名兒子，張沅薇收工後即幫他們溫習功課，當年忙於賺錢而少時間陪伴兩兒，張沅薇直言感到遺憾：「他們知道媽媽辛苦，明白我要出外工作，現在的小朋友很早熟，總之我放假或者放工後會盡量陪他們，可能返到家他們已睡，但能力範圍內都盡量做，他們亦很明白。」

▲ （黃建輝攝）

父母離婚難免對孩子的成長有影響，張沅薇只好盡力安撫：「我想每一個單親家庭也要面對，即使家人如何好好照顧子女，始終他們返學或者跟朋友相處時，當自己家庭有別於他人，心裡總有一點點不開心，要好好去開解他們，年幼時未必明白，長大後就要跟兒子們解釋。」

張沅薇續說：「他們會開玩笑說：『最衰你這樣啦』，我就說：『我不想架』，我會叫他們將來小心一點。」

年輕時個性刁蠻任性，張沅薇亦希望兩兒引以為鑑：「自己年輕時可能有點犯錯，因為不懂跟人溝通而導致雙方出問題，從前唔識諗，現在要跟小朋友說，你有甚麼事盡量跟我說、或者跟朋友和家人說，學習去解決問題吧。」

▲ 張沅薇跟前夫育有一對兒子。（被訪者提供）

展開第二人生

現在張沅薇跟兩兒如朋友般相處，只因受到張媽媽的啟法：「媽咪同樣於很年輕時生我，因為工作太忙而跟我和哥哥沒太多心事交流，導致我年輕時也比較反叛，長大後我跟媽媽如朋友般相處，就如我跟兒子們一樣。」

失婚經歷未有令張沅薇對婚姻失去信心，數年前她跟圈外男友再婚，由於現任丈夫並非圈中人，故張沅薇不想透露太多，二人是透過朋友介紹下認識。她說：「現在家庭生活過得很快樂，本身我性格比較樂天，丈夫亦很支持我復出幕前。」

問到丈夫如何打動她？張沅薇說：「只是正常交往，沒有甚麼打不打動，你覺得合適就是吧，我很奇怪，第一眼見對他的感覺很好。」，說到那方面最投契，原來二人均是「吃貨」一名：「我喜愛下廚，都是煮一些家常便飯，因為媽媽以前喜歡在家煮飯煲湯。」

經歷過婚姻失敗，現在的她比前成熟得多：「我覺得兩人相處最重要是給予對方空間。」

▲ 48歲的張沅薇保養得很好。（被訪者提供）

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戒吃牛肉

48歲的張沅薇保養得宜，只見她身材勻稱兼皮膚白滑，說到凍齡秘方，她謂多喝水和作息定時是很重要，她說：「我愛吃蔬菜，另外已戒吃牛肉，以吃雞肉、魚和豬肉為主，盡量避免吃得太油膩。」

張沅薇自爆4、5年前因暴飲暴食下曾經暴肥至135磅，本身「無飯不歡」的她要戒澱粉質：「只吃菜和肉，飲食要盡量少油，另外配合每天做1小時運動，結果9個月內減至112磅。」

記者：游艾維