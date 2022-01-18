【換樓套現】沽太古城買東涌映灣園袋1000萬 曾智華分享自製退休長糧享受人生

▲ 曾智華分享自製退休長糧享受人生。

上月，我肥碌接受一個年輕人網台節目《三十歲財務自由》訪問。當中，介紹咗一個「老友F」月月賺萬六元的計劃。F哥乃會計師，數口非常精，兩年前65歲退休，不時諗吓點樣可以「自製長糧」，終於，度出條妙計。F哥80年代買咗間600幾呎太古城，公園景，好正，十多年供甩，打算住過世。

不過，退休後，少咗收入，又唔想再捱，又唔想降低居住質素，咁點呢？哈！叮！有日諗通咗。既然屬「兩蚊雞族」，於是，得閒無事日日入新界「旅行」。有日，撞咗去天水圍嘉湖山莊，發覺N咁多樓盤出租。好奇之下，要求代理帶佢睇六百幾呎出租園景樓。

十幾個優質選擇，終於睇到一間，1.2萬月租全包。掂！立即落訂，再返太古城放租自己住開那間，三日租出，2.8萬！

最新健康台影片：

哈哈，就咁，一來一回F哥即印印腳賺1.6萬蚊，居住質素全無降低，因天水圍有豪華巴士行高速公路，出中區銅鑼灣，快到「殊」一聲，又係兩蚊雞！

訪問播出，俾另一退休老友K哥睇到，諗住照抄。

終於，機會來了，昨日大喜搵我。

「肥碌，掂晒！東涌映灣園呎價如今跌破1萬元，我一於沽出自住嘅太古城，以一半價錢殺入東涌住，先賺1,000萬現金。然後，按你提議，300萬買政府年金，500萬買中電及領展等藍籌股票，100萬瞓落銀髮債券，再留下100萬享受人生。哈哈哈，今次，終於俾我等到喇！」

各位退休老友，請參考參考！