【HPV疫苗】人類乳頭瘤病毒可入侵生殖器致癌　醫生解構九價HPV疫苗功效

▲ 醫生解構九價HPV疫苗功效。

大概有超過100種人類乳頭瘤病毒，當中40種能夠侵入人體的生殖器官，部份能引起子宮頸癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌及外陰癌等。當然口交能把病毒帶進口腔引起口咽癌和舌頭癌等。

HPV主要透過性接觸傳播，是一種性病。如女性持續感染一種或以上致癌或高危類型的HPV病毒便可以引致子宮頸出現細胞病變甚至癌症。由2019至2020學年起，小五及小六女學生分別可免費接種第一劑及第二劑HPV疫苗。世衛建議9至14歲未性活躍的女童為優先接種對像。

由於大多數人都會在性活動開始後不久便感染此病毒，疫苗對未有性經驗或未受病毒感染的人最為有效。女性在12至13歲接種疫苗後子宮頸癌患病率低了接近9成。

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九價子宮頸癌疫苗預期可以預防9種HPV所引起的癌症，如HPV 6、11、16、18、31、33、45、52及58。當中的16型和18型引起七成子宮頸癌或子宮頸癌前病變。疫苗相信能夠預防大部分的子宮頸癌。但是疫苗並不能預防所有基因型的HPV感染，更不能清除已感染的病毒和它所引起的癌症。

要注意的是其他高危的HPV種類如 34、 35、39、51、56、59、66、68和70未在疫苗之內。其他的措施也可減少感染HPV及持續感染HPV而演變為子宮頸癌的風險，如使用安全套、避免多個性伴侶和不吸煙。建議25至64歲曾有性經驗的婦女定期接受子宮頸癌篩查，在癌前病變較容易治療的階段已被發現以預防子宮頸癌。

雖然HPV能夠引起子宮頸癌，但是它發展成為子宮頸癌的機率並不高。大概90%受HPV感染的女士情況會在兩年中改善。當然如果婦女有一個強壯的免疫系統，即使感染了病毒也能夠減低癌變風險。

多進食水果及蔬菜能夠增強身體免疫系統。由於當中蘊含的維他命信相能夠減低癌變機會和修復DNA。這個可以解釋為何素食的婦女較少患有婦科癌症。

預防HPV男士有責。請依從醫生建議，按年齡考慮接種疫苗。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「HPV人類乳頭瘤病毒」