【家品速報】德國KARCHER無線智能洗地機　高科技吸塵洗地家務一take過

▲ 剛上架不久的FC 7無線智能洗地機，一次過解決乾濕的日常污垢問題，一經充電後，可運行的時間為45分鐘，清潔後的地面會在兩分鐘內乾透，不留水漬，免卻造成第二次污染的機會。（$6,300/圖片品牌提供）

疫情下，家居環境要保持清潔，再加上適逢農曆新年就更加要大掃除一番，大家有沒有想過將清潔打掃這回事變得更加專業和輕鬆？來自德國的KARCHER新開發的一部無線智能洗地機，應該可以在今個農曆新年前助你一臂之力。

一直以來，大家一提到德國的產品，除了耳熟能詳的adidas運動用品外，就立即會想到該國是工業設計先驅，隨手拈來源自當地的工業設計品牌數次不盡，例如Mykita眼鏡、Miele廚櫃、又或是Zeiss可用在醫療上的鏡片等，今天又有一個大家必須要懂得的品牌，它就是KARCHER。

KARCHER早在1935年由工程師Alfred Karcher於斯圖加特郊區的巴登康斯塔市組建了自己的公司，最初主要製造和銷售在熱處理技術領域的產品。

▲ 除了以高溫蒸汽清潔地板外，清潔範疇更覆蓋廁所，浴室和廚房。（圖片品牌提供）

而1950年來到公司的轉捩點，品牌開發了首部高壓熱水清洗機獲得成功，時至今日，KARCHER已經成為了一間擁有60間子公司的大型企業，和其他家電品牌不同的是，它更只集中火力研發清潔的電器，由大型的高壓清洗機（可以洗車），到家庭使用的清潔家電產品（吸塵機等），都一一提供。

高科技洗地

而最近KARCHER亦開發了一部全新的FC 7智能洗地機，這個嶄新的設計還獲得iF2021設計大獎和2021Red Dot Design Award。

對曾經為家裏清洗地板的人都會明白，清潔的步驟首先要將地板上的塵埃和毛髮吸走，然後再用水拖地才可以獲得最佳效果，FC 7智能洗地機的出現就將這兩個步驟合二為一，大大省卻時間和人力。

FC 7無線智能洗地機的機身有著儲水箱，同時還包括4個逆向的四驅滾筒，當啟動時，滾筒的轉動高達每分鐘530轉，濕擦地面的同時，更能夠將地面上的毛髮塵埃一次過掃進污水箱內。

而厲害的是機內帶有自潔功能，不會用污水去重覆清潔地面，而會將污水收集在污水箱裏去，加上看似大型的機件，其實手感重量只有1kg，無論男女都可以將這智能洗地機操控得輕鬆自如，對經常需要在家抹地的人來說，智能洗地機的出現肯定是新年的好幫手。

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另一獲獎推介

KARCHER清洗系列另一個強項是用上高溫蒸汽清洗來代替化學劑，除了之前所提及的FC 7智能洗地機外，亦有這一部SC2 Deluxe EasyFix同樣獲得Red Dot Design Award。

這一款清洗機用途更是廣泛，可以清潔地板外，更可以用於廚房、浴室、玻璃窗、甚至是布藝家具上，它噴出的高溫蒸汽能滲透到微細和狹窄的空間，將頑固的污垢從物體的表層除去，而且可殺死冠狀病毒達99.999%，無須借助任何化學的清潔劇，達至環保和低耗水量的要求。

地址：九龍灣MegaBox 6 樓08號店（2357 5863）

記者：何偉雄