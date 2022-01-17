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【搵鬼去電視城】呂珊在TVB電視城遇靈異事件　布樂文嚇到標冷汗

娛樂 13:16 2022/01/17

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《搵鬼去電視城》主持之一布樂文。

無綫J2的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau齊齊深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

今晚（1月17日）播出的最新一集《搵鬼去電視城》探靈地點為電視城女藝員休息室，「探靈勇者」分別為徐文浩（Fred）及布樂文（JB）。首先出發的Fred透露女藝員休息室出名猛鬼，更曾有不少人指在休息室內見過一隻好惡的女鬼及一個小女鬼。

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今集「靈異顧問」Jessica Yau親自出動與被封為「高傲女鬼」的亡魂直接對話，Jessica事後聲稱：「呢個女靈體比較大牌，比較惡！」

之後，Jessica安排Fred與女鬼「Speed Dating」，他與女鬼燭光晚餐期間先後以碟仙及銀仙溝通，高傲女鬼回答了不少問題，更自爆最喜歡的男藝員名字叫Ron，頗為弔詭。

今集「靈異顧問」Jessica Yau親自出馬。

呂珊講靈異事件

緊接Fred出場的JB則拿着靈探棒在女藝員休息室內與小女鬼「互動」，更問亡魂「會唔會跟我返屋企」，期間小女鬼的回答令JB嚇得冷汗直標，更要出盡辦法氹回小女鬼才化解危機。

製作組今集還邀來呂珊任嘉賓，並憶述在女藝員休息室親身經歷的靈異事件。

撰文 : TOPick柴犬出動

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