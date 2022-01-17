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【新春2022】元朗YOHO MALL萌爆P助粉紅兔兔年宵市集　3大可愛打卡位+晚市外賣高達7折

休閒消費 13:19 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

萌爆P助與粉紅兔兔和一班萌友與各位賀新歲。（商場提供）

元朗YOHO MALL今個新年會推出Kanahei’s small animals新春國際美食及精品市集，邀來由日本插畫家Kanahei創作的小動物角色萌爆P助，以及粉紅兔兔，與各位共慶新春。YOHO MALL I 及II中庭由即日起至1月31日，更會變身室內大型年宵市集，多款應節用品會以優惠價發售，亦設有期間限定店售賣多款P助與粉紅兔兔限量精品及食品。

市集設於YOHO MALL I 及 II中庭，雲集逾40個年宵攤檔，有多款新春應節食品，包括賀年禮盒、珍貴海味、美酒及賀年花等，並以超筍價發售。市集內更設有Kanahei’s small animals期間限定店，搜羅P助與粉紅兔兔獨家限量精品及食品，如Love Love 咕𠱸、玻璃杯與束口袋及布丁燒等，讓粉絲們搶購心頭好。

元朗YOHO MALL今個新年，會化身成Kanahei’s small animals新春美食及精品市集。（商場提供）

同場更有萌爆P助與粉紅兔兔3大打卡位，包括圓碌碌的P助、活潑的粉紅兔兔及一班萌友，更會穿上可愛服飾與大家迎接新年。限定店內亦設置了逾3米高的粉紅鳥居，讓大家誠心祈願，旁邊還有3米高的粉紅兔兔，是打卡必到位。

商場同時推出冬日賞，由即日起至2月28日，於場內以電子貨幣即日消費滿$6,000，即可換領價位$300購物贈券組合。而於活動期間的周末及公眾假期，於場內以電子貨幣即日消費滿$20,000，更可換領價值$1,300的購物贈券。

市集設有期間限定店，搜羅獨家限量精品及食品。（商場提供）

而近日禁晚市堂食，商場更推出安心抗疫消費3重賞，The Point by SHKP會員透過新地商場手機App，可憑指定積分換領外賣自取折扣劵，優惠高達8折。6時後滿指定消費參加換領活動，可額外獲一田$20禮券。會員更可利用手機App的外賣自取服務平台，直接預訂美食兼付款，而以特定外賣自取優惠碼更可享高達7折優惠。

記者︰黃依情

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