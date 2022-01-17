【中學巡禮】郭嘉駿新歌MV返母校拍攝　193讀九龍塘Band 1英中赴英讀心理學

▲ ERROR成員郭嘉駿193的新歌邀得女神林明禎，到他的母校何明華會督銀禧中學一同拍攝。

「宇宙天團」ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）同於1月14日生日當天推出新歌，其中193新歌《再次Puppy Love》的MV請來女神林明禎到他的母校拍攝，拍攝前，193多次返回母校何明華會督銀禧中學找王莉莉校長商討，非常尊重校長的意見。

193新歌《再次Puppy Love》是一首情歌，在MV中與林明禎一同飾演學生，並打算返母校拍攝甜蜜MV，加入一些身體接觸如頭貼頭、臉貼臉的場面自肥，可惜計劃失敗，因為校長稱學校不鼓吹學生談戀愛，193尊重校長的意見作出刪改，他憶述︰

我的母校比較專注學業，校長看完故事後說不可以，因為學校不鼓吹學生談戀愛，所以最好不要有這些戲分。我當然有用鹹濕仔角度，再問校長這些戲分能否移師去公園或其他街道拍攝，但最終都被拒，所以我對校長Respect！

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193於中小學皆為籃球校隊成員，曾入選南華籃球少年隊擔任中鋒位置。中五會考後轉赴英國升讀預科，其後升讀北威爾斯的班戈大學（Bangor University）心理學系，取得榮譽學士學位。

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何明華會督銀禧中學是位於九龍塘的Band 1英中名校，創校於1961年，屬一所資助男女校。開校之初已設有中英文部，多年來一直以英語為主要教學語言，為提高學生的英語學習能力，該校增撥資源營造英語語境，日常活動如校內宣布、週會及其他重要活動，均以英語為主，普通話或粵語為輔，藉以提升學生兩文三語的能力。

▲ 193曾是籃球校隊，返母校必到籃球場拍攝。（IG片）

公開試整體成績佳入U率高

該校在歷屆公開試的整體表現優秀，整體成績比一般中學為高，其中於2008-09年度會考中，該校有學生考獲八優成績。而到2016年DSE中學文憑試，該校學生謝易庭以5科5**的佳績考入港大法律系。

而去年DSE中，該校約有8成學生考獲本地學士課程最低入學要求，即4科核心科目及1科選修科取得「3322+2」的成績，超過87%學生獲聯招課程取錄，當中逾77%升讀大學學位課程。

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英國班戈大學年學費高達19萬元

至於班戈大學位於英國最小的城市北威爾斯Bangor沿海地區，距離倫敦約3.5小時火車程，是生活開支最低的地區之一。該校在放射學、運動科學、社會政策研究及心理學等有較佳表現。班戈大學亦擁有全英國最大的海洋科學學院，雲集了全國精英。

班戈大學於2022年9月開始，國際生每年學費由15,250鎊至18,250鎊（約16萬至19萬港元）不等，而193所讀的心理學系則收17,250鎊（約18萬港元），收費絕不便宜。

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責任編輯︰王明芳