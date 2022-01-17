【靚太廚房】Rasonic全新輕便式電磁爐　 10段溫度控制+8小時定時功能

▲ Rasonic輕便式電磁爐配備特製專用烤盤，輕鬆在家盡享料理時光。(圖片由品牌提供)

Rasonic全新輕便式電磁爐登場，備有櫻花粉、象牙白、磨砂黑三色可選，大家可直接在特製專用烤盤上烹調美食，或另配鍋具打邊爐！

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10段火力及溫度控制

內置由60℃~220 ℃ 10段定溫選擇，既可為料理進行保溫，亦可高溫煎煮不同菜式，更適用於其他烹飪器具。另外，設最長8小時的定時功能，可於指定時間自動關機。

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清潔方便簡單

貼心配備特製專用烤盤，用途多樣化，可直接把食材放到盤上煎煮爆炒外，更可在家享用韓燒，簡單易用。內層更備有陶瓷易潔層，不易沾染頑固污漬，清洗時用濕海綿，一抹一擦即可。

尺寸纖巧輕簿 便於收納

約5.6厘米高的機身，方便存放於廚房各個角落，一插即用。

保障用家安心使用

以輕觸及旋按式按鈕操控，機身配有LED數碼顯示屏，火力及時間一目了然。設雙重開關及延長關機散熱時間，保障用家安全。

日系設計時尚簡約

設有櫻花粉、象牙白及磨砂黑，三色可選。

規格

型號： RIC-S213W、RIC-S213B、RIC-S213P 顏色： 白色（RIC-S213W）、黑色（RIC-S213B）、粉紅(RIC-S213P) 温度控制： 50-220 °C (以配套烤盤中心點溫度為準) 額定功率： 2100 瓦 火力調節： 10 段 溫度調節： 10 段 爐頭控制： 輕觸及旋按式 定時功能： 8 小時 電源要求： 將電磁爐原裝電線連插頭接駁至13安培獨立插座上，並須符合電力條例。 電壓要求： 220-240 伏特~ 50/60 赫茲 控制面板： 輕觸式及旋鈕式 產品尺寸 (約)： (闊 x 深 x 高) 308 x 320 x 56 毫米 重量 (約) 9.7 公斤 爐內尺寸 (約) (闊 x 深 x 高)： 261 x 270 x 268 毫米 其他產品特點： 簡約設計，輕巧及收納方便

特製專用烤盤，直接煎煮爆炒，靈活多變

3級能源標籤

雙重開關安全保護

延長關機散熱時間設計

LED數碼顯示屏

故障代碼提示

隨機配置特製烤盤連蓋乙件

建議零售價：HK$998

銷售點：各大百貨公司

銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767

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責任編緝：張懿慧