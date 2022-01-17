【靚太廚房】Rasonic全新輕便式電磁爐 10段溫度控制+8小時定時功能
休閒消費 13:40 2022/01/17
Rasonic全新輕便式電磁爐登場，備有櫻花粉、象牙白、磨砂黑三色可選，大家可直接在特製專用烤盤上烹調美食，或另配鍋具打邊爐！
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10段火力及溫度控制
內置由60℃~220 ℃ 10段定溫選擇，既可為料理進行保溫，亦可高溫煎煮不同菜式，更適用於其他烹飪器具。另外，設最長8小時的定時功能，可於指定時間自動關機。
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清潔方便簡單
貼心配備特製專用烤盤，用途多樣化，可直接把食材放到盤上煎煮爆炒外，更可在家享用韓燒，簡單易用。內層更備有陶瓷易潔層，不易沾染頑固污漬，清洗時用濕海綿，一抹一擦即可。
尺寸纖巧輕簿 便於收納
約5.6厘米高的機身，方便存放於廚房各個角落，一插即用。
保障用家安心使用
以輕觸及旋按式按鈕操控，機身配有LED數碼顯示屏，火力及時間一目了然。設雙重開關及延長關機散熱時間，保障用家安全。
日系設計時尚簡約
設有櫻花粉、象牙白及磨砂黑，三色可選。
規格
|型號：
|RIC-S213W、RIC-S213B、RIC-S213P
|顏色：
|白色（RIC-S213W）、黑色（RIC-S213B）、粉紅(RIC-S213P)
|温度控制：
|50-220 °C (以配套烤盤中心點溫度為準)
|額定功率：
|2100 瓦
|火力調節：
|10 段
|溫度調節：
|10 段
|爐頭控制：
|輕觸及旋按式
|定時功能：
|8 小時
|電源要求：
|將電磁爐原裝電線連插頭接駁至13安培獨立插座上，並須符合電力條例。
|電壓要求：
|220-240 伏特~ 50/60 赫茲
|控制面板：
|輕觸式及旋鈕式
|產品尺寸 (約)：(闊 x 深 x 高)
|308 x 320 x 56 毫米
|重量 (約)
|9.7 公斤
|爐內尺寸 (約)(闊 x 深 x 高)：
|261 x 270 x 268 毫米
|其他產品特點：
|
建議零售價：HK$998
銷售點：各大百貨公司
銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767
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責任編緝：張懿慧