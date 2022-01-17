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【靚太廚房】Rasonic全新輕便式電磁爐　 10段溫度控制+8小時定時功能

休閒消費 13:40 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Rasonic輕便式電磁爐配備特製專用烤盤，輕鬆在家盡享料理時光。(圖片由品牌提供)

Rasonic全新輕便式電磁爐登場，備有櫻花粉、象牙白、磨砂黑三色可選，大家可直接在特製專用烤盤上烹調美食，或另配鍋具打邊爐！

最新影片推介:

10段火力及溫度控制

內置由60℃~220 ℃ 10段定溫選擇，既可為料理進行保溫，亦可高溫煎煮不同菜式，更適用於其他烹飪器具。另外，設最長8小時的定時功能，可於指定時間自動關機。

點擊大圖了解更多：

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清潔方便簡單

貼心配備特製專用烤盤，用途多樣化，可直接把食材放到盤上煎煮爆炒外，更可在家享用韓燒，簡單易用。內層更備有陶瓷易潔層，不易沾染頑固污漬，清洗時用濕海綿，一抹一擦即可。

尺寸纖巧輕簿 便於收納

約5.6厘米高的機身，方便存放於廚房各個角落，一插即用。

保障用家安心使用

以輕觸及旋按式按鈕操控，機身配有LED數碼顯示屏，火力及時間一目了然。設雙重開關及延長關機散熱時間，保障用家安全。

日系設計時尚簡約

設有櫻花粉、象牙白及磨砂黑，三色可選。

規格

型號： RIC-S213W、RIC-S213B、RIC-S213P
顏色： 白色（RIC-S213W）、黑色（RIC-S213B）、粉紅(RIC-S213P)
温度控制： 50-220 °C (以配套烤盤中心點溫度為準)
額定功率： 2100 瓦
火力調節： 10 段
溫度調節： 10 段
爐頭控制： 輕觸及旋按式
定時功能： 8 小時
電源要求： 將電磁爐原裝電線連插頭接駁至13安培獨立插座上，並須符合電力條例。
電壓要求： 220-240 伏特~ 50/60 赫茲
控制面板： 輕觸式及旋鈕式
產品尺寸 (約)：(闊 x 深 x 高) 308 x 320 x 56 毫米
重量 (約) 9.7 公斤
爐內尺寸 (約)(闊 x 深 x 高)： 261 x 270 x 268 毫米
其他產品特點：
  • 簡約設計，輕巧及收納方便
  • 特製專用烤盤，直接煎煮爆炒，靈活多變
  • 3級能源標籤
  • 雙重開關安全保護
  • 延長關機散熱時間設計
  • LED數碼顯示屏
  • 故障代碼提示
  • 隨機配置特製烤盤連蓋乙件

價：HK$998

銷售點：各大百貨公司

銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767

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責任編緝：張懿慧

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