【消委會】4間超市食品店去年內加價1.5%　不同超市罐頭粟米粒差價近1倍

▲ 4間超市食品店去年內整體加價1.5%，「早餐食品」類增幅最高達2.4%。（梁偉榮攝）

選購相宜的食品和日用品可減輕市民的日常開支。 消委會今（17日）公布，4間超市及食品店百佳、Market Place by Jasons、AEON 及大昌食品，發現整體平均售價半年間增加1.5%，3間整體平均加價，最高者在5個月內升達4%。至於「早餐食品」類價格加升幅最高，達2.4%，平均售價由37.3元增至38.2元；4間超市及食品店格價差幅最大的首位為一款罐頭粟米粒，售價介乎6元至11.4元，相差90%。

▲ 超市間同一貨品的價格差幅和實際差價較大。（消委會提供）

消委會在去年6月至11月的半年間，抽取4間大型超市及食品店，包括百佳、Market Place by Jasons、AEON 及大昌食品，分析超過700件日常貨品售價，涵蓋「早餐食品」、「糧油食品」和「個人護理」3類貨品，發現3間有整體平均加價，幅度由0.8%至4%不等，只有一間減價0.9%。

在3類最常買的食品和日用品，平均價格上升1.5%。就「早餐食品」類方面，平均價格升幅在3類中最高，所有超市亦有加價，由1.8%至7.1%不等；其次為「個人護理」，平均加幅達2.3%，其中1間超市價格增幅最高的首50件貨品中，有34件均屬「個人護理」類；而「糧油食品」類的平均售價加幅則較低，只有0.4%

▲ （消委會提供）

4間超市及食品店格價差幅最大的首10位貨品中，5款屬罐頭食品，主要為罐裝粟米粒、粟米蓉和茄汁焗豆。其中一款罐頭粟米粒的價格差幅最大，售價介乎6元至11.4元，相差90%；而同一品牌的忌廉黃粟蓉，售價介

乎6元至9.9元，差距65%。

消委會稱，超市間同一貨品的價格差幅和實際差價較大，以2人家庭為例，於同一超市購買20款貨品，包括罐頭、油、米、麥片、急凍食品、洗澡用品、牙膏、牙刷、清潔用品等，總支出約為914.1元，經格價後，到不同超市購買最低價貨品，則只需約819.4港元，可節省11.6%。

消委會提醒消費者亦可隨時透過智能手機或電腦，瀏覽消委會的「網上價格一覽通」比較 6大超市、食品店及個人護理用品店，每日更新逾2,300款熱門貨品的價格讓消費者毋須親臨超市，都能掌握各類貨品的價格走勢。

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記者：陳麗娜