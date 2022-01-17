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【新春2022】超人氣「我不是胖虎」登陸將軍澳MCP　4.5米高巨型萌爆胖虎+多款期間限量禮品

休閒消費 13:44 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

今個農曆新年，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）會聯乘人氣IP「我不是胖虎」打造胖虎賀歲遊樂園，胖虎更是首度登陸香港，以可愛萌爆look跟大家一起拜年，共度虎氣沖天的新春佳節。

性格冷漠卻帶喜感的胖虎，由插畫家不二馬大叔創作。（商場提供）

由即日起至2月15日期間，4.5米高巨型胖虎會以伸懶腰的可愛姿勢坐鎮MCP CENTRAL中庭，而旁邊的虎虎生威上河圖可近距離欣賞胖虎的呆萌姿態。別忘了到巨型桃花樹下走一圈，新一年定必天賜良緣。

另外，MCP DISCOVERY更會打造成胖虎後花園，4米高巨型祈福花燈會矗立花園中庭，呈現多款經典貼圖場景。場內特設「我不是胖虎快閃店」，推出一系列胖虎獨家限定商品，如主題限定大浴巾、超大胖虎造型地墊、方型抱枕等。

我不是胖虎快閃店首度登陸香港，熱搶獨家限定精品。（商場提供）

活動期間，H‧COINS會員只要集齊兩間快閃店的印章，即可獲得限量神秘小禮品一份。而下載H‧COINS手機App並登記成為會員，使用全新趣味相機功能，即可以獨家胖虎貼紙及相框拍出搞怪相片，親身到主題裝飾現場掃瞄指定QR Code，更可解鎖限定貼紙及相框。而於商場即日消費滿指定金額，更有機會帶走限量揮春窗貼及UNY購物禮券。

記者︰黃依情

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