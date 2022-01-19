【學生展覽】循道學校學生作品元創方展出　探索大自然啟發設計思維

▲ 循道學校的學生們參與 PMQ 的「Green & Me 童理‧大自然」校園計劃，分 4 組，各自解說作品，分享得頭頭是道。(湯致遠攝)

去年由元創方舉辦的「Green & Me 童理‧大自然」校園計劃，各參與學校的學生們經過各負責計劃的導師團隊指引教導下，他們的作品已經大功告成。其中一間有份參與的循道學校，由Milk / Stickyline的設計師團隊帶領，當中的一名導師易琪 (Amanda) 是森林浴導師，從她有趣的教導，令到學生的作品充滿大自然奇趣性質，天馬行空之餘，兼具實用意念，做到此計劃希望小朋友能融入大自然，發揮同理心的目的。

今次循道學校參與的年級分別為小四至小六，對認知「同理心」和「設計思維」的關係，會比較難以理解，因為設計思維是一個相對複雜的程序。所以今次導師團隊策劃一個很簡單、很有趣和很好玩的設計思維學習課程，讓到學生在學習的同時，亦會覺得好玩。

由於今次工作坊的課程主題名為「感知自然創意工作坊」，而英文則是「Make Sense of Nature」，因此課程中導師團隊會利用感知去創作一個東西，所以整個過程裏面會着重怎樣運用學生的情感，加上創意去製造一些東西。就是要在過程中，讓他們可以自己創作一件物件，而創作物件的要求是要與自然有關係。他們希望學生去親近大自然，探索自己與大自然之間的關係，並從大自然中找到一些正能量，發揮小朋友的「童理心」，加入會令人開心的元素進入日常生活當中，實用與否，見人見智，但令人開心為首要。

▲ 作品解說會前，學生預備事前講稿。(湯致遠攝)

先體驗後思考

他們把教學過程主要分成兩個部份，一部份是體驗，體驗其實是一個探索過程，首先由森林浴導師 Amanda 帶小朋友走進大自然，例如去公園或一些自然環境，從而開啟他們的五感去接觸大自然，同時過程中可以增加他們的好奇心。其後他們會跟同學一起去討論內心的感受，因為經過探索大自然，可以開啟他們的觀感，會問他們體驗大自然後的一些物件，會令他們聯想到甚麼？或產生了怎樣的感受？希望利用大自然作為一個媒介，讓學生注入個人情感。

他們明白到大部分小朋友都不懂得表達情感，透過這種活動讓他們可以認識到不同情感的類型，從而學習與他人表達自己的情感。

第二部份是為學生設計了遊戲卡，透過遊戲卡方便他們跟着指示一步一步引導學生進行思考和創作。因為要小朋友去思考，原來也不是容易的事，所以透過利用遊戲卡的方式，可以達至講故事的效果，令到學生慢慢進入一個思考模式，透過思考去體驗設計過程。

探索大自然

所以其中一堂由 Amanda 帶學生去探索大自然，她本身是美國自然及森林療癒嚮導及計劃協會的認可的森林療癒嚮導，在香港暫只有 4 位。自 2017 年以來，她指導並促進了 170 多個森林浴之旅，透過在森林浴過程中，鼓勵參加者放下手機，留意大自然的樹葉、石頭等顏色、形狀、質感，發揮想像力。

同樣她把此理念來引導在小朋友身上，「大自然對人類的重要性，不單是生理上，其實心理上都是重要的，因為人本身就是生活大自然中嘛，更不能分是對成人或小朋友重要些。」她笑說。

她引導學生於大自然中，無論是感受溫度、清風或植物，其實都可以開啟自己的感受，開放身心靈，從而會啟發內在好奇心，「特別在城市生活的小朋友，再加上現在疫情中，大人們都要顧及小朋友的健康安全，從而減少了許多的戶外活動，即減少了讓小朋友接觸大自然的機會，本身都不是健康的方式。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

設計思維的形成

當中她最關注的是小朋友能夠懂得表達個人情感，願意和人分享。正如計劃主題是「童理‧大自然」，就是要以小朋友的同理心出發，讓他們在探索到身邊的任何事情後，也能夠向人表達。因為在設計作品的過程中，每個過程都需要與其他人合作，學懂怎樣去了解他人的想法，多點聆聽其他人的意見，也是設計思維中的重要元素。

在指導的過程中，礙於陌生環境，學生當然會有點抗拒，但經過短暫的不適應後，他們很快便投入，當接收到 Amanda 的指示，如尋找一些物件、去探索一些事情，他們會積極進行。她發覺小朋友的聯想能力很強，只要為他們提供一些簡單東西作為引子，已經可以成功聯想到相同物件或者思維方法。

除此之外，課程的導師團隊也明白到，單是利用一種教學模式並不足夠，而是需要利用各種不同的互動方式去培養學生養成一個屬於自己的創意模式，讓他們懂得怎樣去進行有條理的獨立思考方法，並加以運用來創造一個真正屬於個人的思維體系，才是設計思維的終極理念。

後記：

採訪當日便是學生們的作品解說分享會，除了負責的校內老師和設計導師團隊外，還邀請了校長和家長參與。只見四組學生們對自己的作品都解說得頭頭是道，每個作品都具備使人開心的元素，材料多取自環保物料，靈感則來自日常生活，而且頗具實用性，例如有一組的作品名「起床神器」，只要對着作品說「Good Morning」，內置的花兒便會彈起，周邊的小燈也會亮起，引起不少觀眾的「嘩然笑聲」。導師讚賞他們有透過觀察大自然，感受到光、聲音、植物等元素，而用於作品中，當作生活日常用品，從而帶給人正能量的開心。如大家有興趣欲參觀其他有份參加此計劃的學學作品，可到上環PMQ 欣賞。



《GREEN & ME 童理 ‧ 大自然 校園計劃 作品展》

地點：PMQ元創方 A 座 5 樓 S502–S505室

日期：2022年1月21日至2月8日

時間：11am – 7pm

費用全免

記者：郭秀芳