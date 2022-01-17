【小一派位】2022年小一大抽獎1月22日交表 一文看清港島區15所熱門小學剩餘學額
中小學 16:54 2022/01/17
2022年度小一統一派位交表日期為1月22日及23日，家長可為子女在甲部填選3所學校、乙部填選30所學校。不少港島區熱門學校所剩餘的學額較去年多，如屬中西區11校網的般咸道官立小學，由2021年度只得15個學額，增至2022年度24個學額；屬東區16校網的中華基督教會基灣小學（愛蝶灣），由42個學額增至54個學額。TOPick根據教育局資料，整理港島區熱門官津小學的統一派位學額，供家長參考。
中西區11校網
嘉諾撒聖心學校：70個學額
聖公會聖彼得小學：84個學額
聖士提反女子中學附屬小學：47個學額
李陞小學：37個學額
般咸道官立小學：24個學額
灣仔區12校網
軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）：59個學額
聖若瑟小學：70個學額
聖保祿天主教小學：56個學額
瑪利曼小學：56個學額
嘉諾撒聖方濟各學校：56個學額
東區14及16校網
香港嘉諾撒學校：85個學額
丹拿山循道學校：50個學額
番禺會所華仁小學：56個學額
聖公會柴灣聖米迦勒小學：56個學額
中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）：54個學額
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責任編輯︰胡嘉儀