【若善健談】使人擔心的「世界冠軍」？

當年，香港曾榮獲不少世界冠軍的名銜，例如葵涌貨櫃碼頭的吞吐量。可惜，近年嘆風光不再，競爭能力黯然失色；可幸，張家朗和何詩蓓在劍擊和游泳的出色表現為港人爭回面子；然而最令人擔心的，是本港竟然蟬聯了一個誰都不想贏得的冠軍 -「全球最勞累城市」冠軍！



該項由美國科技公司進行的調查報告指出，香港人每周的工時超過世界各地的平均數值高達29%。一般的醫學研究認為每周工作時間超過55小時，就可能會有「工作過勞」的發病誘因：中風多35%，心臟病多17%。香港沒有統計「過勞死」的數字，但香港醫專公佈近年本地60%的年青醫生有「工作過勞」的情況，其中21%曾出現抑鬱的症狀。



市民的精神狀態持續走下坡，相信人人或多或少都感受得到。特區政府於2011年，曾委託兩間大學的醫學院展開「精神健康普查」，結果發現有13.3%的市民患有「一般性精神障礙」（CMD，Common Mental Disorder），例如：焦慮、抑鬱與各種身心症等。據聞有關當局打算重做這個調查，筆者相信所得的患病率一定比10年前高，因為香港的經濟有逐步下滑的趨勢，近年又有社會運動的影響，而世紀瘟疫方興未艾，可謂「屋漏偏逢連夜雨」，導致未達世衛標準的本地精神健康服務，飽受加倍沉重的壓力。



患有精神病的人未必有自知之明，懂得及早求醫；想求醫者卻因為公營醫療系統的不勝負荷，未必會得到適切的診治。這是香港七百多萬市民需要面對的嚴峻挑戰，想逃避情緒困擾的「魔爪」，便要立即製造「心理自救疫苗」（這是多個國際研究發現的預防精神病之有效方法）：

一. 要有恆常的帶氧運動（心跳加速，身體流汗），每周最少3次，每次最少30分鐘。

二. 恆常的社交活動，例如：飲茶傾偈、打麻將和行街購物等。

三. 除「三害」：吸煙、酗酒和濫藥。

四. 「識飲識食」，避免攝取三高（高鹽、高糖、高脂）的食物。

五. 適度曬太陽，除了讓皮膚合成維生素D外，還可刺激交感神經。



想保持情緒健康，就要緊記這首《情緒健康促進歌》喇！

運動破愁城，

社交滅心魔。

遠離煙酒毒，

識食見艷陽。

撰文: 陳仲謀醫生