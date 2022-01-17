【新春2022】虎年8大新春盆菜推介　帝王蟹M9和牛/波士頓龍蝦/鮑魚羊腩任揀

▲ 今年各大餐廳及酒店推出的盆菜都有不同特色主題。（餐廳提供）

即將踏入虎年，可惜第五波疫情又再來襲，晚市堂食被迫叫停，而措施會否延長仍是未知之數，不妨做定兩手準備，留在家吃團年飯。新春盆菜是團年飯的好選擇之一，今年各大餐廳及酒店推出的盆菜都有不同特色主題，甚至設有小至2人或多至12位用的分量供應，適合拖友撑枱腳或一家大細聚首一堂品嘗。

（1）喜慶珍菌全素盆菜（$688 / 6位用、One-Eight-One酒店）：

酒店今年除推出富貴鮑參花膠盆菜外，還有這款健康素盆菜，包括9種珍菌及8款新鮮蔬菜，如姬松茸、羊肚菌、黃耳、榆耳、牛肝菌、秘魯白露筍、荷蘭紫椰菜花等。如購買兩個盆菜或以上，可享9折，於1月20日前訂購更可享額外95折優惠。

電話︰3181 1618

（2）帝王蟹M9和牛慶典豐食盆菜（$1,926 / 4至6位用、$2,426 / 8至10位用、FEAST）：

網上到會專門店豐食FEAST推出創新的帝王蟹M9和牛慶典豐食盆菜，選用17款矜貴食材，包括屢獲殊榮的澳洲Stone Axe M9全血和牛牛��𦟌、美國SRF極黑和牛肋條及澳洲Westholme M5和牛尾及和牛面頰等，再配以壽喜燒湯底及柚子蟹醋，鮮味無窮。於1月30日前訂購可享88折優惠及送$500餐飲禮券，須於兩日前預訂。

網址︰www.feast.com.hk

（3）龍虎盆（$888 / 4至5位用、$1,588 / 8至10位用；小魚兒）：

將軍澳烤魚專門店小魚兒今年踩入盆菜界，推出「龍虎盆」及「虎年鮑你發」兩大特色盆菜。首推以波士頓龍蝦做主角的龍虎盆，有蠔皇扣花膠、紅燒刺參、鮑汁海螺片等配料。除原有醬汁外，亦可配以獨家秘製烤魚四川麻辣汁，更可以優惠價加配重慶惹味雞煲或招牌炭火風味烤魚，須於兩日前預訂。

電話︰5519 4897

（4）新春淮揚豐味盆菜（$1,688 / 6位用、十里洋場、家上海）：

十里洋場及家上海今年再度推出這款粵式傳統盆菜，師傅嚴選6頭南非鮑魚、花膠、海參、髮菜、蠔豉、鯪魚球等節慶食材，加上富淮揚風味的鹹雞、醬鴨、小元蹄及上海年糕等，配以香稠濃郁的秘製鮑魚汁，分量十足，須於兩日前預訂。盆菜以12吋玫瑰金色不銹鋼煲盛載，美觀耐用，購買盆菜更會送五福臨門拼盤及$500餐飲券，意頭十足。

電話︰十里洋場（2338 5500）、家上海（2869 2228）

▼ 點擊圖片放大 +2

（5）金屋藏嬌（$1,188 / 6位用、$2,188 / 12位用、酒鍋）：

新派時尚火鍋店酒鍋推出首創的印度咖喱風味盆菜，玩味十足。選用多種印度材料及香料，包括紅咖喱牛、青咖喱魚、番茄大蝦、黃咖喱燒鮑魚、牛油咖喱雞、印度咖喱角等，以及秘製鷹嘴豆薯球，更附送印度蒜蓉牛油薄餅，蘸上自家製印度醬汁，非常惹味，須於3日前預訂。

電話︰2321 9038

（6）鮑魚古法羊腩鵝掌盆菜（$2,388起/ 4至6位用、新同樂）：

兩款自家製新春盆菜，可選配古法羊腩或元蹄，鮑魚亦可選南非紅燒即食鮑及25頭日本皇冠吉品鮑等。其餘配料則有原隻蝦子五味農場雞、鮑汁扣鵝掌、厚竹笙、豆醬扣豚肉、手打蝦米魚球及蝦子柚皮等，須於4日前預訂。

電話︰2152 1417

（7）自家製盆菜（$298起/ 2位用、深仔記）：

去年首度推出自家製盆菜後大獲後評，今年再度登場。盆菜有鮑魚、乾瑤柱、花膠、金蠔、牛腩、牛筋、豬手及牛柏葉等18款配料，設有2、4、6及12人的4款分量。另送清湯或秘製麻辣湯底，吃完盆菜後可再加湯歎打邊爐，性價比高，須於3日前預訂。

電話︰6829 8669

（8）嘉麟樓STAUB鑄鐵鍋一品盆菜（$5,500 /4位用、$9,900 / 8位用、嘉麟樓）：

一品盆菜分為普通版及以STAUB圓形琺瑯鑄鐵鍋版，配料包括有5頭鮑魚、花膠、海參、蠔豉、海蝦、瑤柱甫、切雞等，傳統又矜貴，須於1日前預訂。

網址︰www.eshopphk.peninsula.com

▼ 點擊圖片放大 +2

作者：黃依情