【串謀謀殺】疑不滿男子到處騙財及遭背叛動殺機　補習教師及無業男否認串謀謀殺開審

警方於2018年揭發1名補習教師涉無牌管有彈藥及槍械等，涉案兩名男子其後被控串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪，兩人今（17日）於高等法院否認控罪受審。控方開案陳詞指，被告因不滿1名男子到處騙財及背叛他而動殺機，被告又曾於大埔1間廢棄學校試槍，並指使女網友要對事主頭部開3槍、身體開3槍。補習教師於警誡下稱正在拍攝一部反社會電影，其後承認曾試槍，但並不知道有真槍，以及沒有意圖殺人。

涉案首被告蘇緯軒（20歲，報稱無業）及次被告蘇翰韜（31歲，報稱任職補習教師）被控串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥兩項控罪，控罪指兩人於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與翟詠詩及其他身分不詳的人，一同串謀謀殺林靖峰；兩人又被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間在香港，與翟詠詩及其他身分不詳的人串謀無牌管有槍械及彈藥，即槍、滅聲器和彈藥。

控方今於開案陳詞指，次被告於2016年底透過社交平台認識翟，兩人曾交易野戰裝備。直至2017年底，次被告要求翟代為跟蹤1名叫Hobbit的人，即案中事主林靖峰，因次被告欲找出事主的地址，但有關跟蹤行動最終告吹，因次被告指他已曾前往事主位於青衣的寓所。

控方指，自2018年1月起，次被告與翟的關係愈趨親密，兩人曾於大埔1間廢棄學校發生性行為，並一直保持親密關係。次被告於2018年11月再次要求翟跟蹤事主，因事主到處騙財以及背叛他，因此他欲知道事主隱瞞什麼。

2018年11月中，次被告先後兩次將兩個相機袋交及翟，並聲稱袋中的是玩具槍，每次交收後，次被告均會給翟100元乘的士回家，以免翟被警方截查。2018年12月5日，次被告曾前往翟的寓所檢查兩個相機袋，其間次被告曾指出袋中的是真子彈，次被告又指示翟於翌日將兩個袋帶給他，並指示翟代為購買松節水、漂白水等物品。

2018年12月6日當天，翟應次被告的指示，將盛有所需物品的1個奶白色環保袋帶到葵涌與次被告會面，當天翟亦與首被告及1名叫Alan的人會面，翟將環保袋交給首被告後，她意識到次被告指示首被告及Alan殺害事主，而她的角色則是負責監視。後來，翟獲告知當日行動失敗，因為次被告忘了帶Alan給他的電話。翟又指，次被告一度向她表示，一旦行動失敗，翟將需要自行殺害事主。

2018年12月中，次被告又叫翟購買蓖麻油及甘油等化學品，因為上述物品混合後，可產生爆炸殺害事主。次被告又曾表示他已購買前往日本的機票準備潛逃。2018年12月31日，兩名被告及翟等人前往大埔誠明學校試槍，次被告當時向翟提及，要向事主的頭部開3槍，向身體開3槍，以確保能殺死事主，試槍其間發出巨響，兩被告即時逃跑。

及後，兩名被告於2018年12月31日在機場被捕，翟則於2019年1月1日被捕。次被告於警誡下聲稱他正在拍攝一部反社會電影，而首被告參與其中。次被告於錄影會面中進一步供稱，他曾於大埔誠明學校試槍，但他並不知道當中有真槍，他亦沒有意圖殺害任何人。

控方指翟早前已承認2項無牌藏有槍械及彈藥罪，她將會以特赦證人身份出庭作供。

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記者：楊詠渝