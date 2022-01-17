【淋警腐液】涉向警員投擲硫酸致頭手刺痛　15歲男生否認淋潑腐液等罪開審

15歲男生涉於2020年3月從住所內向警員投擲硫酸，導致警員頭、頸及雙手前臂刺痛，造成制服有破洞及硫酸味部。警方翌日於男生住所內搜出板手、生果刀、鎚子及打火機燃料等。被告今（17日）於區域法院承認管有攻擊性武器等罪，但否認意圖造成嚴重身體傷害而淋潑腐蝕性液體等罪受審。被告承認管有鎚子，其他用具則是另一男子將於示威遊行中使用。

涉案男生案發時15歲，今承認管有攻擊性武器及管有適合用作非法用途的工具罪，否認意圖造成嚴重身體傷害而淋潑腐蝕性液體及串謀縱火罪。事發於2020年3月2日。

被告承認兩項控罪的案情指，警方於3月4日在被告住所內檢獲生果刀、3柄鎚、子、銀色扳手、2支打火機燃料及2個黑色頭盔等證物。

後來警方在其中1個頭盔上發現屬於男子施瀚榮及被告的指紋。被告承認其中1個鎚子屬於他的，另外2把鎚及扳手是屬於施所有，被告指施曾向他表示是出去遊行示威時使用，2柄鎚子則將會用作破壞自動櫃員機，扳手會用來拆除路邊的圍欄，生果刀則在示威時保護自己。

代表律師於庭上反對控方將被告的口頭招認、警誡供詞及錄影會面呈堂，指被告是在不自願和不公平的情況下作口頭招認。

辯方指，2020年3月4日當晚，被告於住所外被警員捉到後樓梯。被告曾遭警員毆打，並有警員曾對被告說「你老豆都咁大年紀，你唔攬咗佢，就拉埋你老豆返去」。

代表律師續指，被告當晚6時許所作的口頭招認及警誡供詞，均未有家長或監護人在場。同時在兩次錄影會面中，被告雖在父親陪同下進行，但其父在相關時間被診斷患有妄想症。

承認事實則指，2020年3月1日凌晨11時56分，兩名警員於牛頭角上邨常逸樓地下處理案件，隨後看到有物件高處墮下，警員前往查看時，再有玻璃樽跌下。兩名警員隨即在安全地方暫避片刻，在警員離開後，再有兩個玻璃樽墮下。

其中1名警員感到頭、頸，及雙手前臂刺痛，及看到制服有破洞及硫酸味。經醫生檢查後，該警員的雙手、大腿均有水泡及紅斑。政府化驗師則在兩名警員的制服上發現有硫酸。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟