【車主注意】運輸署配合推動「智慧出行」　全港約9,800個咪錶已更換為新停車收費錶　

▲ 新停車收費錶。(資料圖片)

運輸署今日（17日）表示，為配合推動「智慧出行」，全港約9,800個路旁停車收費錶已完成更換為新停車收費錶，以取代舊式八達通停車收費錶。



新停車收費錶支援多種付費方式繳付泊車費、配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，並支援使用流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳付泊車費，詳情可瀏覽運輸署網頁。市民如有查詢，可致電二十四小時服務熱線2332 3700。



此外，運輸署提醒持有易泊卡的人士如欲退款，須於6月30日或之前前往指定的退款地點辦理手續，逾期將不獲受理。易泊卡是運輸署於1998年推出的電子儲值卡，適用於當年的易泊卡停車收費錶。易泊卡停車收費錶於2004年底停止使用，並以八達通停車收費錶取代。

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責任編輯：蘇文軒