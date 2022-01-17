【女團COLLAR】密鑼緊鼓籌備3月演唱會　COLLAR虛心接受外間批評

於ViuTV選秀節目《全民造星IV》出身的女團COLLAR上周三（1月12日）正式出道，8位成員包括隊長阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）和Sumling（李芯駖）的聲勢已十分強勁！

COLLAR推出的第一首作品《Call My Name!》MV上架兩日已衝破百萬點擊，氣勢如虹，8女接受TOPick訪問詳談收到「入團通知」的經過。

【女團COLLAR】《Call My Name!》MV輕易破百萬點擊 COLLAR送禮經理人Wing感謝幕後

▲ 超人氣女團COLLAR。（陳詠琪、湛斯雅攝）

獲選入團感興奮

《全民造星IV》的冠亞季軍Marf、Gao和Day在聖誕節決賽當晚已確定獲得進入女團的資格，而其他的5位成員，則陸續在Boxing Day當日收到「入團通知」。

團隊中最寡言的Candy第一個分享收到電話的感受：「剛剛才結束了決賽，翌日就收到通知，情緒和心情還未有足夠的時間去消化，所以收到電話時比較冷靜，其實內心有種小激動被我抑制住，很開心和感恩有這個機會。」

見得最多風浪的芯駖，反而受到「驚嚇」：「因為20強的參賽者不論是否進團都會收到電話通知，當時以為是收電話被通知不入團，所以抱著不太能接受現實的心情回來簽約，直到見到大家一起坐著看合約讀條文時，才開始意識到我真的要簽約了，心情好興奮。」

▲ Candy（陳詠琪、湛斯雅攝）

至於So Ching與Ivy都是在剛睡醒時接下經理人阿Wing（戴穎）的電話，當時連晾乾的衣服也來不及收起，So Ching便趕著回公司簽約：「那個情況其實不太ready，因為是剛完決賽24小時內的事，大家應該都是好倉促地回來簽約，當刻心情不是太緊張，但有點彷佛的狀態。」

而睡眼惺松的Ivy回到公司，直至聽到連串緊密的行程才有真正成為女團的感覺：「聽到要開始拍MV、練舞，到後來聽到新歌，覺得好興奮好激動。」

▲ Ivy So（陳詠琪、湛斯雅攝）

「鐵膽」阿Day在公司樓下遇到WINKA，快一步得知對方是女團成員之一：「當時還未反應過來，要load了一回才發覺，我們是一團了！」

WINKA亦臨時取消了與朋友的飯聚馬上趕回公司簽約：「本身完了比賽終於可以跟朋友慶祝，中途收到阿Wing的電話，叫我猜猜自己能否進入女團，接著我就取消了朋友約會回來簽約，心情是覺得不可思義！」

▲ WINKA（陳詠琪、湛斯雅攝）

超速成軍即獲好成績

由簽約到正式宣布COLLAR出道成軍，中間只得短短18天時間。

承著大師兄MIRROR的聲勢，COLLAR一出道就成為全城焦點，新歌《Call My Name!》MV上加兩日已破百萬點擊，長佔熱門排行排的榜首。受訪當日是MV上架後的10多小時，對於有如此的好成績，WINKA已連續講了3次「不可思議」。

▲ Marf（陳詠琪、湛斯雅攝）

趁著休息時間關注網上的意見的Marf稱：「多謝所有支持我們和瘋狂點擊MV的人，看到外國的觀眾開始有反應，他們說概念好新穎、好國際化，各種鼓勵令我們覺得好安心。」

Marf續指：「好有衝動要做得更好，始終今次只得很少的時間去安排和排練，要承認我們還有很多進步空間，希望之後可以給更完整的MV和表演給大家看。」

▲ 隊長阿Gao（陳詠琪、湛斯雅攝）

賽後超速成軍，問到眾人的的心理和生理是否準備好迎接連串挑戰時，身為隊長的阿Gao直言：「無時間給我們去準備是真的，無論心理還是生理其實都是跟比賽無縫接軌，由成軍、練習、出道至不足1個月，一直都是『feel住去』，經過拍攝造型照、拍MV、出道記者會、接受訪問，越來越覺得真實。」

在旁的Marf則覺得，自己好像從未離開過比賽一樣。

為團隊犧牲

參賽時阿Day接受過TOPick專訪，提到自己為《全民造星IV》犧牲與家人和朋友相處的時間，決賽後直接入團的她慨歎：「由《造星》至今無停止過，決賽結束才半日就繼續工作，真的很久沒見過朋友，有時拍攝工作到很晚，回去家人已睡了，第二天又好早來，真的很長時間無跟家人朋友相處。」

▲ Day（陳詠琪、湛斯雅攝）

芯駖笑言進了女團，犧牲得最多的就是睡覺的時間：「25號決賽、26號簽約、27號開工直至現在，想將最好的一面給大家看，所以有剩的時間都用來準備，真的沒怎樣睡覺，大家的黑眼圈都有點深。」

本為跳舞老師的Soching，進女團後就要放棄她的課程教授：「在12號記者會之前一直跟各個舞室交代，跟他們說我有工作在身，所以要找代課老師，但由於未能公佈不能多講，現在已經完成所有交接，他們知道成團後都好支持我，好感恩大家一直以來都繼續鼓勵和支持我去做想做的事。」

▲ So Ching（陳詠琪、湛斯雅攝）

應對報道

人氣高企連帶而來就會有負評和負面報道，由比賽出身的她們已經做好準備。

自認長氣的WINKA表示：「我會自己過濾別人給予的意見，我們的心理狀態好緊要，有時把有用的資訊消化後，會成為很好的建議，我們亦能從中反省、改進，所謂的評語其實都是好事，有人討論的話就可以知道更多不同人的觀點與角度。」

▲ 李芯駖（陳詠琪、湛斯雅攝）

芯駖則認為正反聲音都是動力：「支持的朋友會打很多鼓勵的訊息，即使多累看到了也會想繼續堅持；未支持我們的朋友，他們的建議也是一種提醒，例如說到我們的舞步不夠齊整，下次就要再齊整一點，所以支持與不支持的觀眾都在幫我們。」

Marf直言：「每人都有自己的觀點，無可能令全世界的人都喜歡我，只能做好自己，希望我們之間的bonding做得更好，盡力用我們擁有的東西影響大家。」

▲ （陳詠琪、湛斯雅攝）

感情處理

以往的傳統女團要低調處理感情事，初出道的COLLAR中，成員So Ching和WINKA則分別大方承認有拍拖。

WINKA形容已有位很「固定的伴侶」：「不會刻意公開或不公開，大家知道就知道，但暫時都是以工作行先，想對得起觀眾對我們的期望。」

芯駖則認為現世代的觀眾想法開放得多，不太介意藝人有戀情：「當然在不影響工作的條件底下進行，相信每個人的處理方法都不同，我們沒有一個限定的方法，但相信觀眾的接受程度是高的。」

▲ （陳詠琪、湛斯雅攝）

在出道記者會中，COLLAR已預告將於3月舉行首個女團演出。

講到有關演出內容，阿Gao坦言一切仍在商討：「現時只是很初步地跟大家公開我們有這個演出，都要密鑼緊鼓地去籌備，想在演出中帶多點不同元素給觀眾。而『突破』是我們成軍第一日承諾了大家的，一定要在個人和團隊上都有突破，但演出中有甚麼突破，就要再期待一下。」

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化妝：San chan、Kineks Ho、Cathy zhang 、Janice wong

髮型：Heitai、Kenji Chan 、Vic Lai 、Kristy Wailing、Taurus Lee

服裝：Majeparis（Gao）；Celine（Candy）；Chloe（Sumling）；Marcjacobs、Miumiu、Louboutinworld（Marf）；Sandroparis、Majeparis（Ivy）；Berluti、Hm、Louboutinworld（So Ching）；Hm、Moncler（WINKA）；Miumiu、Louboutinworld（Day）

記者：陳心怡、梁樂欣

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