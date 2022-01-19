新年必備大掃除好幫手　吸塵拖地除塵蟎全方位「家務助理」

疫情再次肆虐，年廿八的洗邋遢更要加把勁，為新一年徹底除舊迎新，換來清新空氣及潔淨居家環境！正當人人搶著新年前聘用家務助理幫忙大掃除，LG推出的全新型號LG CordZeroᵀᴹ A9無線吸塵機頓成清潔好幫手，升級配備 All-In-One Towerᵀᴹ，收納、充電、過濾及清空一步到位。獨特電動地拖吸頭更方便用家可獨立或同時吸塵拖地，配合適用於不同位置使用的吸頭配件，讓繁複的清潔工序變得省時省力，是居家必添的新成員。



一站式乾吸濕拖除塵蟎 變頻摩打五重過濾



不僅疫情令人擔憂，日積月累的灰塵與污垢更是家居「鬼見愁」。為此，LG CordZeroᵀᴹ A9 無線吸塵機具備Axial Turbo Cycloneᵀᴹ強勁吸力，配合長達十年保養的智能變頻摩打及專業的五重過濾系統，能夠同時發揮吸塵、拖地及除塵蟎三合一功能，方便快捷地完成各種清潔步驟，同時有效過濾微塵及懸浮粒子，緊守防疫的第一道防線。

升級型號配備全新All-in-One Towerᵀᴹ，透過三重過濾系統收集及過濾微塵，保持整個運作系統清潔，再經塵袋頂部的UVC LED有效抑制細菌生長。塵袋建議每三個月更換一次，而防塵裝置及濾網可於每次吸塵後用清水洗淨，風乾後再次使用，以確保室內空氣重拾無菌清新。用家更可因應清潔需要配合電動地拖吸頭，選擇獨立或同時吸塵拖地模式。過程只需簡單加入清水於吸頭水箱，再因應清潔模式選擇供水量，透過自動出水功能，讓吸塵機全面深入清潔家居的每一個角落。

▲ 新型號配備的 All-In-One Tower™ 具備集塵盒自動清潔功能，另可透過塵袋頂部的 UVC LED 抑制細菌生長；吸塵機的濾網均可使用水洗清潔，風乾後再次使用，方便衛生。

▲ 用家可因應清潔需要配合電動地拖吸頭，選擇獨立或同時吸塵拖地模式。

人體工學機身設計 8款吸頭配件支援



一整日的家居清潔，最怕弄得自己腰酸背痛、全家「塵垢」飛揚。除了上述的電動地拖吸頭，LG CordZeroᵀᴹ A9無線吸塵機配備多達8款吸頭配件，無論地板、地毯、隙縫角位或床單被鋪均可全面打理，更有為清潔塵蟎及寵物毛髮而設的專用吸頭。配合LG人體工學機身設計及可調節式伸縮吸塵管，細至隙縫間均能全方位清潔除塵，用家從此不用再「瓹窿瓹罅」吸塵拖地，省卻不少體力。除塵效益方面，LG專利Kompressor™輕壓集塵空間功能，有效增加2.4倍的塵埃存放容量，減少用家清空集塵盒的次數，確保家居潔淨清爽之餘，所有的除塵工序亦後顧無憂。

▲ 吸塵機配備多達8款吸頭配件，無論地板、地毯、隙縫角位或床單被鋪均可全面打理。

▲ LG專利Kompressor™輕壓集塵空間功能，有效增加2.4倍的塵埃存放容量，減少用家清空集塵盒的次數。

120分鐘雙電池 同步清潔與充電



臨近歲晚洗邋遢，繁忙的香港人更是分秒必爭。為減少吸塵機充電的等候時間，LG 為吸塵機提供升級雙電池設計，其中一粒電池在充電座充電時，另一粒電池可以同步進行吸塵或拖地約60分鐘，因應不清潔模式，兩粒電池交替使用下更可長達120分鐘，讓吸塵機能夠配合都市人忙碌的時間表，隨時隨地充分發揮功效。

▲ LG CordZero™ A9 無線吸塵機的雙電池設計，根據不同使用模式，最多可使用長達120分鐘，更可透過 All-In-One Tower™ 同時進行充電。

▲ 最新設計的雪霧白色調，容易配襯溫馨的家居設計。

為融入都市人的家居生活，內置多種智能功能的LG CordZeroᵀᴹ A9 無線吸塵機。全新型的雪霧白色調亦容易配襯溫馨的家居設計，更為韓國製造品質保證。用家更可因應其清潔需要選擇其他型號，備有酒紅、鐵灰及星空銀等不同配色，不同型號隨附不同吸頭，新一年為家居圖添新氣息！



LG CordZero™ A9 All-in-One Tower™ 無線吸塵機，建議零售價 HK$9,280，於百老滙、豐澤、SOGO、一田百貨、Built-Pro、友和及 HKTV Mall 有售。

了解更多：https://bit.ly/3faPfI7



（特約）