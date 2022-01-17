【財政預算案】自由黨倡再派消費券　「加碼」至少5000元

▲ 自由黨就預算案向財政司長陳茂波提意見。（邵家輝Facebook圖片）

新一份財政預算案下月23日發布，自由黨今與財政司司長陳茂波會面，建議再派發電子消費券，金額不少於5000元，又提議額外派消費券鼓勵市民接種疫苗。

自由黨副主席、批發及零售界議員邵家輝指，許多處所因第五波疫情被勒令停業，零售業界生意額下跌一半，促再派5000元至10,000元消費券。

自由黨主席、飲食界議員張宇人亦表示，飲食業近期的損失，遠高於在第五輪防疫抗疫基金中獲得的補助，希望司長再撥款支援業界。他又稱，會上有向陳茂波反映，希望盡快放寬限制，容許恢復晚市堂食。

另外，自由黨又促請政府，再延長「預先批核還息不還本」計劃至少6個月，日後如停止，亦希望能分階段落實，同時建議，政府就寬免非住宅的差餉和地租，上限提高至一萬元，支援企業營運困難。

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責任編輯：林曉君