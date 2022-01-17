【第五波疫情】23歲女寵物店員工確診　當局未找到病源列本地個案　

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心公布，今日（17日）新增7宗確診個案，包括3宗輸入個案，1宗本地個案以及3宗與輸入個案相關；同日錄得少於20宗初步確診的個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日初步確診的源頭不明個案女患者今日確診，23歲女患者（＃13047）帶有L452R變種病毒，居於香港仔東勝道4號，於銅鑼灣渣甸街Little Boss工作；曾於1月3日到過西環金玥餐廳、卑路乍街的阿一豬扒酸辣米線；1月5日與4名朋友到過油麻地彌敦道的海底撈晚餐；1月10日曾與一名朋友到過灣仔睿景酒店，沒有用過酒店設施（詳情即看：【下一頁】）。當局到Little Boss抽取環境樣本，全基因分析屬Delta，未知與哪宗個案相關，未找到病源。

女患者所居的香港仔東勝道2-4號昨日圍封強檢，共55名居民接受檢測，無發現陽性檢測個案。詳情即看：【下一頁】

另外，3宗與輸入個案相關涉及一家三口（個案#13051至#13053），均於檢疫中心確診，為早前確診19歲男子（個案#13014）的家人。詳情即看:【下一頁】

此外，當局指早前兩位檢疫中心保安的全基因排序非常相似，當局相信並非出現兩個源頭。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩