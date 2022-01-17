【凶宅清潔師X異搜店】網民數李成昌最經典角色　入行40年破格戴長髮如回春廿年

▲ 李成昌入行40年演出不少綠葉角色。

上周播出結局的《異搜店》，劇中不少綠葉演員的演出均獲得廣泛好評，包括飾演霸氣玲姐的楊玉梅、滿肚隱衷慈母的林漪娸、及迷信舅父仔的曹永廉等，最後一集彈出的，則是透過藝員訓練班於1979年正式加入無綫、飾演二手店老闆堂哥的李成昌。

上周五《異搜店》大結局，李成昌演的堂哥在天台下跪的爆喊懺悔戲，獲得網民廣泛好評，大讚李成昌多層次演繹觸動人心，直指昌哥是「無綫大寶藏」。

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昌哥經典角色

網民列出昌哥近年三大代表角色，分別是《異搜店》的堂哥、《殺手》的佛爺，以及將播出的《凶宅清潔師》中的尹月平師傅。

其實昌哥經典角色豈止這三齣，由1979年入行演出處境劇《香港八一》等系列長達六年，之後李成昌演出大量綠葉角色，包括《秀才遇著兵》、《巾幗梟雄》、《溏心風暴之家好月圓》、《怒火街頭2》等等，都是深入民心。

不少網民留言：「好鍾意睇佢做戲，次次都啱啱好」、「《殺手》演出破晒格」、「當年佛爺一出場我就驚」、「可奸到出汗，忠和搞笑都得，是不可多得的綠葉」、「希望有更多有發揮嘅角色畀佢」。

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在圈中逾40年一直努力默默耕耘的昌哥，就連人品亦獲一致好評，被讚「佢好長情，一直效力無綫又冇咩怨言」、「飲水思源」、「佢份人好豁達同低調」、「睇訪問覺得佢好錫家人」、「佢真人好nice好好客」。

《凶宅清潔師》戴長髮添情感表達

昌哥在新劇《凶宅清潔師》飾演法師尹月平，性格慈祥、善惡分明，但因自身的執著，以致與其他人關係疏離，身邊只剩下徒弟仔招仔（洪永城飾）常伴左右；雖然招仔與尹師傅不是父子，但二人全劇互動相當有愛，不擅表達情感的二人表面上針鋒相對、打打鬧鬧，但實質暗地卻十分關心對方。

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而昌哥劇中的「長髮」造型，亦獲讚相當有型，「個假髮好真，後生咗十幾年」、「留長頭髮堅型」。

昌哥受訪時，也笑言十分喜歡相關造型：「是我多年來很想戴的假髮，戴咗的確增加了我表達感情的能力。」

昌哥又指由於身邊沒有「老實又固執的道士」，最終他找了個性格特點相像的教師朋友作為角色參考原型，再憑自己的創作及以往的經驗去「設計」現在的「尹月平」。昌哥又指《凶宅》是近年無綫難得一見的劇集類型：「不是單純靠嚇，而是說靈界中的愛和感情。」