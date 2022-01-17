【豬心移植】接受豬心移植男被爆傷人致對方癱瘓　受害者家屬斥：他不配做手術

▲ 接受豬心移植男子被爆曾傷人致對方終生癱瘓，受害者家屬認為他不配接受手術。

美國一名57歲男子近日成功接受豬心移植手術，術後未有排斥情況，為全球首例。不過，日前他被爆黑歷史，指他30多年前刺傷他人，導致導方終生癱瘓。受害人家屬得知他接受手移並獲表揚後，感到憤怒，認為他不配接受手術。

美國馬里蘭大學醫學中心上周公布，57歲男子David Bennett於1月7日接受豬心移植手術。他本身有心力衰竭及心律不整等問題，因病情太嚴重，不適合接受人類器官移植，過去數月一直卧病在床。醫生估計他只能多活半年，而這次手術是為挽救他生命的最後努力。

最新影片：

連刺七刀致他人終生癱瘓

不過，日前他被爆多年前曾涉及一宗傷人案。綜合外媒報道，受害人的姊姊Leslie Shumaker Downey指， 1988年4月30日，當年22歲的弟弟Edward Shumaker在酒吧內，與David Bennett的妻子交談。David目睹妻子坐在Edward大腿上，因嫉妒和憤怒，連刺Edward七刀，導致他終生癱瘓，只能坐輪椅；後來他於2005年中風，中風2年後離世。

Leslie表示，這件事摧毀了他們整個家庭，壓垮其父母，形容這「簡直是地獄」。當年David被判毆打罪和攜帶藏匿武器罪，並被判監禁10年及賠償受害人，但Leslie稱從沒收過任何錢。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

受害人家屬：他不值得接受手術

Leslie表示，女兒看到豬心移植手術的新聞報道後，發訊息給她說：「媽媽，就是這個人刺傷舅父的。」看到報道後，她也感到很憤怒，說：

多年來，我的家人得面對這些破壞和創傷。但David出獄後，則繼續過著美好的生活。現在他獲得一個新的心臟，人生獲得第二次機會。但在我看來，我希望這顆心臟能留給一位更值得移植的人。

她說：「移植手術給予David生命。但我弟弟人生從沒有第二次機會，他19年來每天在奮鬥。」Leslie表示：「報道把David描繪成一個新聞人物，被捧為英雄和先驅，但他完全不是這類人。我認為做手術的醫生應該獲受讚揚，而不是David。」

不過，馬里蘭大學醫學中心表示，任何一家醫院或醫療保健機構也有莊嚴的義務，根據每位上門患者的醫療需求，為他們提供救援和護理，而非看其背景或生活環境。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣