【教養之道】返內地暫別半年給孫兒的公開信　馬時亨寄語：做個有品格的人

▲ 馬時亨給孫兒的公開信，寄語要做個有品格的人。

港鐵前主席馬時亨享受家庭樂，他近日接受媒體訪問時，因回内地，與孫兒暫別6個月，他並公開給孫兒的信，寄語孫兒要做個有品格的人，認為品格比比學業成績，工作銜頭，社會地位更重要，「品格是我們的根」。

馬時亨稱，他和妻子眨下眼去内地已6個月，解釋因有位朋友組織了一個認識祖國團，這次是一個深入的了解，從大灣區從南至北去看。由於與孫兒孫女暫別6個月，故寫封信給他們。

馬時亨在給孫兒公開信中分享到，孫兒孫女現在在讀書，可能已經知道，社會對他們可能有不同的期望，學業競爭還是很激烈，田徑方面跑步要跑得快，又要成為班上受歡迎的人，這些都會有壓力，但他寄語孫兒孫女，最重要是要做個有品格的人，

現在這個環境下做個有品格的人，是永遠不會過時的，因為一個人品格比學業成績，工作銜頭，社會地位更重要，品格是我們的根。

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他在信中寄語孫兒，不需要做最高分的人，但永遠要記著虛心學習，保持對不同人和事物的好奇心；不用成為跑得最快的人，但一定緊記跌倒要懂得站起身；可能不是最受歡迎的同學，但一定要記住要懷著善良的心，要有同理心去了解別人。

她又稱，相信未來一定面對很多挑戰和學業上的困難，或職涯和人生上有些困擾，

但無論如何要記住，遇到難關，要迎難而上，經歷低潮時成長必修課，也是人生歷練。希望孫仔孫女要記住，堅毅走你們的路。失敗成是你們的豐盛的成果。

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責任編輯：王明芳