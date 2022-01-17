【初步確診】43歲女確診者傳染力強 9位密切接觸者初步陽性包括5位同住家人
社會 17:07 2022/01/17
本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。衞生防護中心公布，今日（17日）新增7宗確診個案，包括1宗本地個案、3宗輸入個案、3宗與輸入個案相關；另有少於20宗初步陽性個案（詳情即看【下一頁】）。
初步陽性個案：
- 昨日確診的43歲女病人（#13045）再有9位密切接觸者初步陽性，包括5位同住家人，居大坑東邨東滿樓；4位密切接觸者，居深水埗元州街寶華閣。另外4人為與巴基斯坦婦人一同回港及檢疫小童的家人，雙方曾在酒店門口接觸，該名小童暫未確診
- （#13051至13053）確診個案（詳情即看【下一頁】）再有一名家人初步陽性
張竹君表示，昨日人員在油麻地香港海景絲麗酒店取了60多個樣本，部份樣本呈陽性，包括在413號房門外的空氣清新機、廁所的出氣口、廁所水掣等。
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記者：李榮忠