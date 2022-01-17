【新冠肺炎】新增7宗確診　包括1宗本地個案3宗本地相關個案【不斷更新】

▲ 今日新增7宗確診。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。衞生防護中心公布，今日（17日）新增7宗確診個案，包括1宗本地個案、3宗輸入個案，3宗與本地個案相關。其中5宗驗出N501Y及T478K變種病毒，可能屬Omicron變種；另有一人帶L452R變種病毒。

【16:48】【初步確診】昨日確診43歲巴裔婦 再有9位密切接觸者初步陽性。詳細即睇【下一頁】

本地個案為23歲寵物店女職員，其基因分析為Delta病毒，未知相關個案。詳細即睇【下一頁】

其餘3宗相關個案均於檢疫中心確診，為一家人，是個案13014的19歲男子親友，亦與個案12,913見過面。3宗個案包括一名17歲中五男，就讀北角蘇浙公學；一名11歲小五女生，就讀軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），1月11日去過駱克道一間補習社補習；以及一名46歲女外傭，有去過個案13,014位於油塘的家。詳細即睇【下一頁】

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記者：蘇文軒