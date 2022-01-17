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【On my way】張敬軒新年先拔頭籌　軒仔成今年首位五台冠軍歌手

娛樂 16:19 2022/01/17

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踏入新一年，張敬軒除在頒獎禮獲得亮麗的成績表，昨晚（1月16日）再傳來好消息。

由軒仔親自監製的歌曲《On my way》先拔頭籌，分別奪得TVB「JSG勁歌金曲」及ViuTV「Chill Club推介榜」冠軍歌。

【張敬軒演唱會】MC張天賦摘新人獎後上紅館 　軒仔：要扶助後輩

軒仔承諾繼續努力

時，《On my way》的演唱會版昨晚亦於《Chill Club》播出，加上早前歌曲已經成為商業電台「叱咤903專業推介」、新城電台「新城勁爆本地榜」及香港電台「中文歌曲龍虎榜」冠軍歌，歌曲迅即成為本年首支五台冠軍歌，是繼去年憑《俏郎君》成為2021年首位奪得五台冠軍歌的男歌手，亦是今年首位奪得五台冠軍歌的歌手。

新一年新開始，軒仔表示：「《On my way》呢首歌係有好多自己嘅經歷喺入面，亦都係作為入行二十年送俾自己嘅一份禮物，你可以話回顧、總結，甚至亦都可以係一個開始。新一年啱啱開始，得到五台冠軍歌當然開心，多謝製作團隊，亦都多謝媒體、歌迷、網民嘅支持，嚟緊將會係重新開始，會繼續努力做好音樂。」

此外，其大碟《The Brightest Darkness》亦是奪得最多五台冠軍歌的唱片。

最新影片推介：陳秀珠專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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