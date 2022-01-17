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【維園群組】曾訪中信証券7旬患婦再有家人染疫　有2人就讀蘇浙公學及軒尼詩道銅鑼灣小學

社會 16:52 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心公布，今日（17日）新增7宗確診個案，包括3宗輸入個案，1宗本地個案以及3宗與輸入個案相關；同日錄得少於20宗初步確診的個案。

張竹君表示，今日新增的3宗與輸入個案相關個案，涉及一家三口（個案#13051至#13053），均於檢疫中心確診，為早前確診19歲男子（個案#13014）的家人，其中一人與71歲女子（個案#12913）曾見面，當時未有這個資料。

三名患者包括16歲男子（個案#13051）就讀北角蘇浙公學中五，1月7日為最後上學日；11歲女子（個案#13052），就讀軒尼詩道銅鑼灣官立小學，1月12日為最後上學日，曾與同班同學到駱克道171至173道3樓一間補習社補習；46歲女外傭（個案#13053 ）早前亦曾到個案#13014油塘的家中，患者就讀的兩間學校須停課14天，全校須接受檢測。另外，上述患者亦再有一名家人初步確診，四人均居北角珊瑚閣。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩

張竹君 新冠肺炎疫情 疫情 新冠肺炎 肺炎 衞生署 衞生防護中心 傳染病

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