【建屋政策】綠置居被指單位偏細　陳帆：日後盡早規劃設計盼配合需要

▲ 陳帆今日出席房委會公開例會。（資料圖片）

房委會今（17日）舉行例會，對於有意見關注綠置居單位面積偏細，房委會主席兼運輸及房屋局局長陳帆表示，日後在檢視土地用途，決定將公屋項目轉做綠置居時，會盡早決定和規劃設計，盼配合綠表戶及受眾需要。

而特首林鄭月娥去年底提出，於出售資助房屋時引入「漸進式按揭」的可能性；陳帆稱有關方案只是初步建議，未敲定設計模式，房委會將會作出研究。

委員邵家輝在會上提出，針對本港建築市場勞動力不足，促請房委會要盡早研究如何調配人手，包括研究輸入外勞，壓低建築成本，令單位可以更低價錢出售。陳帆回應稱，勞動力下降並非房委會獨自面對的挑戰，也是香港社會需要考量的問題。

房委會公開會議中，已通過2022/23年度機構計劃，月底前將交特首審視。

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責任編輯：吳卓峰