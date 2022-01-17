【校長專欄】學生走入社區向清潔工人送暖 基華校長：疫情下更需要接觸式教育

▲ 陳章華校長認為，疫情下更需要這種教育。

疫情轉趨嚴重，學生都要轉做網課，一切接觸又再次停止。我在上星期四站在校門外，目送孩子離開回家，心中百般滋味，這些年間的學習生活實在得來不易。

所以，一有機會學習，就要好好珍惜，然而什麼是真正的學習？實在又需要真實的接觸。還記得經歷了這兩年的疫情，我們開始更多關懷社區，支援家庭。疫情嚴重時校監、老師、校友以及教會都一同合作，分發物資給有需要的人。

在剛去的聖誕節，學校老師和社工自發組織起送暖行動，準備了一些日常用品和聖誕小禮物，送給社區內的小朋友以及老人家，當中也包括一些服務我們的清潔工人。老師們在分享孩子服務的影片時也令我十分感動，說他們好像一下子長大了一樣。在老師寄給我的片段中，看到他們自然地流露，面帶笑容，流暢地跟陌生人打開話題，送上小禮物，令我後悔未能一同參與。

說得簡單，事實上要跨出一步，接觸陌生人並不容易。我自己也會帶孩子派物資給露宿者、清潔工人、拾荒者等，有時並不容易跟他們打開話題，不是有東西派人家就一定歡天喜地的接收。而且，一般情況下，小朋友不會願意走進垃圾站的，但孩子們主動要求走進去找清潔工人，送上禮物，實在難得。

我記得自己跟女兒派物資時也練習了幾次才漸漸習慣，這些教育的機會並不容易得到，而且在疫情的時候更加需要。他們本來希望在新年期間再來一次，可惜似乎難以進行，真的希望疫情儘快過去，願我們再次能夠返回學校，接觸人群，關心社區。

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