【小一派位】2022年小一大抽獎1月22日交表 一文看清九龍區15所熱門小學剩餘學額
中小學 18:09 2022/01/17
2022年度小一統一派位交表日期為1月22日及23日，家長可為子女在甲部填選3所學校、乙部填選30所學校。TOPick根據教育局資料，整理九龍區熱門官津小學的統一派位學額，供家長參考。
九龍城區41校網
拔萃小學：27個學額
喇沙小學：80個學額
華德學校：46個學額
瑪利諾修院學校（小學部）：70個學額
嘉諾撒聖家學校：42個學額
九龍塘天主教華德學校：48個學額
油尖旺區31校網
嘉諾撒聖瑪利學校：47個學額
油蔴地天主教小學：69個學額
油蔴地天主教小學（海泓道）：67個學額
油尖旺區32校網
大角嘴天主教小學：39個學額
大角嘴天主教小學（海帆道）：68個學額
中華基督教會協和小學：75個學額
觀塘區48校網
觀塘官立小學（秀明道）：51個學額
聖公會李兆強小學：60個學額
中華基督教會基法小學（油塘）：64個學額
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責任編輯︰胡嘉儀