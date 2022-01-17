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【小一派位】2022年小一大抽獎1月22日交表　一文看清九龍區15所熱門小學剩餘學額

中小學 18:09 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一文看清九龍區15所熱門小學剩餘學額。

2022年度小一統一派位交表日期為1月22日及23日，家長可為子女在甲部填選3所學校、乙部填選30所學校。TOPick根據教育局資料，整理九龍區熱門官津小學的統一派位學額，供家長參考。

九龍城區41校網

拔萃小學：27個學額

喇沙小學：80個學額

華德學校：46個學額

瑪利諾修院學校（小學部）：70個學額

嘉諾撒聖家學校：42個學額

九龍塘天主教華德學校：48個學額

油尖旺區31校網

嘉諾撒聖瑪利學校：47個學額

油蔴地天主教小學：69個學額

油蔴地天主教小學（海泓道）：67個學額

油尖旺區32校網

大角嘴天主教小學：39個學額

大角嘴天主教小學（海帆道）：68個學額

中華基督教會協和小學：75個學額

觀塘區48校網

觀塘官立小學（秀明道）：51個學額

聖公會李兆強小學：60個學額

中華基督教會基法小學（油塘）：64個學額

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責任編輯︰胡嘉儀

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