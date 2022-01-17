【創新教育】教大結合英數常知識推編程教材　提升學生學習興趣及成效

▲ 至今有20間天主教教區小學試用教材，惠及超過1,670名學生。（教大提供）

香港教育大學與香港天主教教育事務處合作，結合編程及學科知識，推出三套互動教材，涉及高小英文、數學及常識科。學生可一邊學習常規學科知識，一邊學習編程技巧，至今有20所天主教教區小學參加，涉及逾1,670名學生。

有關計劃於2020年初展開，課題涉及小四英文科「方向及地點」、小五常識科「電和電路」及小六數學科「質數及合成數」。團隊今日（17日）舉行線上成果分享會，部分參與計劃的學校分享實踐經驗。

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其中一間試用英文科編程教材的學校為佐敦谷聖若瑟天主教小學，學校本學年於全級小四推行有關教材，學生會先透過電子互動教材學習不同地點的英文詞彙，再學習介系詞片語（Prepositional Phrase），如next to、opposite to等。教材中的角色小企鵝會以英文向學生「問路」，他們要控制小企鵝走到正確的地方。學生亦會於家中自習圖像式編程軟件Scratch的用法，上課時會使用Scratch為小企鵝創造不同的路線，同時亦要以英文將走法寫下來。

該校老師分享，以遊戲及編程方式教育，觀察到學生的自主學習能力提升，他們亦會主動多玩幾次遊戲，有不明白時亦會主動多看短片，認為這些互動元素很理想。該校同學認為，從遊戲中學習可以發揮自己的創造力，又笑說現時有信心可以在外國人問路時可回答。

西貢崇真天主教小學則試用小六常識科的教材，學生會學習接駁電路、分辨導電體和絕緣體等，並用mirco:bit 和STOP:bit去模擬紅綠燈的系統。至於數學教材，團隊以編程軟件設計了一個「探究因數」線上應用程式，讓學生以編程遊戲的方式，探究數字的因數，加深對「質數」及「合成數」概念的認識。

教大邀請參與學生進行「前後測試」，發現運用新教材學習的學生，相關的學科知識能力，較未曾使用教材的學生增高。教大教學科技中心總監、數學與資訊科技學系教授江紹祥說，小學是學生建立運算思維的關鍵時期，將編程與傳統課程結合，令學習成效顯著。未來將利用編程軟件製作動畫融入學科，藉此為教師提供豐富的教學資源，提高學生的學習興趣及動機。

天主教教育事務處教育事務主教代表助理葉介君就說，計劃的長遠目標是推動全部55間天主教教區小學採用新教材，全方位訓練下一代的發展的運算思維。

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記者：黃悅晴