【虎年生肖運程】蔡興華2022虎年生肖運程　虎戒驕除躁+兔投資有運+龍宜磨稜角

▲ 肖兔朋友投資有運，肖虎及肖龍的朋友，要注意人際關係，be a better self。

2022牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評虎年12生肖運程，讓各位虎年早佔先機，虎年趨吉避凶，虎年知所進退。

蔡興華師傅評點肖虎運程：戒驕除躁

肖虎的朋友，本年值歲駕、文昌星，歲駕星乃皇帝出巡之意，肖虎朋友今年有望得到上司的肯定和賞識；至於文昌星則掌管科甲、聲名，是文貴之星，如果擔任寫作、創新工作的，定必獲得很好的讚賞和回報。

宜建立好人緣

不過，今年是本命年，始終是太歲當頭坐，肖虎的朋友一切宜慎，要戒除驕、躁的個性，建立良好的人緣。同時，要小心血光之災和突發性的轉變，切忌過分勞碌，要爭取時間休息。

讚賞比批評好

肖虎朋友的個性每多直言直語，但對感情事則時有保留，正是愛在心裏口難開。其實，有時候，一點美麗謊言和讚賞，可以令對方更加開心，比諸事事多加批評更佳，這是值得推敲研習的待人處事方式。因此，肖虎朋友今年在感情處理方面，要加倍留意了。

蔡興華師傅評點肖兔運程：投資有運

肖兔的朋友，本年有太陽星守命，又有紫薇星相護，太陽星貴星，又稱中天帝星，寓意有男貴人相助，若上司、同事是男性的話，今年應該會有相當好的助力，處處得心應手，喜事重重。在投資方面，可獲利潤。

咸池桃花年

不過，肖兔的朋友切忌樂極忘形，今年在快樂之餘，都要保持危機意識，因為今年有咸池、桃花，咸池星是桃花星，今年可謂「咸池桃花年」。

提防第三者

桃花又指人緣，人緣好，工作自然順利，惟咸池星又主色欲、風流、佐貪廉之星，乃係主管情感之星，因此，肖兔的朋友，今年要特別留意兩性關係方面，千萬勿貪戀花酒，否則易墮愛情陷阱，已婚者要提防第三者介入；未婚者宜小心觀察新結交的朋友，恐怕多是霧水情緣。

蔡興華師傅評點肖龍運程：宜磨稜角

肖龍的朋友，本年吉星雖較微弱，但幸有立春日三合所照護，得以抒懷一下。今年運程雖然較平常，但處於兩載疫情之下，相信大家也有深刻的領會，能過平常日子，其實亦不是必然的，因此，不過不失的日常，已教人內心平靜。

學習待人處事

俗云︰「滿招損、謙受益」，龍人往往自視過高，個性也有點高傲，這是職場中待人處事的大忌。投身社會日子久了，自會領悟箇中深意，他日碰過釘子，積累人情世故的經驗，磨平稜角，自有更大體會。

關懷家人健康

肖龍的朋友，宜多與家人傾談、分享，互相扶持，也要多關懷家中親人的健康，特別是患有長期病患的，以保平安。

編輯：葉翠華