【小一派位】 小一統一派位選校手續於周六、日進行　教育局籲家長預先填表減少聚集

▲ 教育局今日（17日）提醒，參加小一統一派位的家長須於周六或周日（22或23日）獲編配指定時段辦理選校手續。（資料圖片）

小一統一派位（俗稱「大抽獎」）選校手續將於周六（22日）至下周日（23日）進行。教育局今日（17日）提醒家長須於獲編配指定時段，前往指定的統一派位中心辦理選校手續。

凡已參加2022年度小一入學統籌辦法，而未獲得自行分配學位的兒童，均可參加統一派位，以獲派官立或資助小學的小一學位。

【小一派位】多間名校近超收近1班世襲生 名校網仍需向鄰網借位【附名校學額名單】

最新影片推介：

疫下編配交表時段及派位中心 教育局籲勿帶同子女前往

教育局表示，因應新冠疫情發展，為減少人群聚集及保持適當社交距離，局方按小一入學申請編號排序，編配學生家長在上述日期的指定時段，前往指定的統一派位中心辦理選校手續。局方已發信通知有關家長，公布獲編配時段和統一派位中心，並提醒家長須遵從相關處所的防疫措施，倘若家長仍未接獲通知書，便須盡快致電教育局學位分配組（2832 7700）查詢。

教育局指，選校手續只需申請兒童的其中一位家長辦理，為減少人流聚集，籲家長盡量避免帶同子女前往統一派位中心。如家長未能於被編配時段辦理手續，可於1月23日下午1時半至4時半，到指定統一派位中心辦理相關手續。教育局已隨通知書夾附「選擇學校表格」，供家長預先填寫，以減少其在中心的停留時間。

如因強檢等措施未能交表 可致電教育局求助

若家長因本地強制檢疫或其他相關措施，而未能親身或授權親友於指定日期到統一派位中心辦理選校手續，可與學位分配組聯絡（熱線電話2832 7700），以便教育局職員提供協助。

另外，因應疫情下的出入境管制，如個別計劃跨境到港上學或身在外地的申請兒童家長，未能親身前往統一派位中心辦理選校手續，可授權親友帶同已填妥的「選擇學校表格」及家長簽署的「代辦選校手續」授權書以代辦有關手續。倘若上述家長未能親身或授權親友辦理手續，可以郵遞方式在1月23日或之前將填妥表格交回教育局學位分配組。

如家長最近曾遷居或快將搬遷，必須盡快通知教育局學位分配組，以便家長按其新住址填選住址所屬小一學校網內的學校。局方提醒，家長必須填寫真確的居住地址，倘若家長被發現向當局提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消，局方亦設有查核機制，確認申請兒童是否屬於所填報的學校網，並已加強有關的抽查工作。

小一統一派位分為甲、乙兩部分。甲部佔統一派位學額的10%，為不受學校網限制的學校選擇，家長可選擇不超過3所位於任何學校網的官立或資助小學。乙部佔統一派位學額餘下的90%，居於有關學校網的申請兒童的家長，須選擇載列於其住址所屬小一學校網的《2022年度小一入學統一派位選校名單》內的小學；計劃跨境到港上學的申請兒童的家長則須選擇載列於《2022年度統一派位選校名單（計劃跨境到港上學的申請兒童）》內的小學。家長應依照意願，將選擇的小學排列先後次序，填入「選擇學校表格」內。

統一派位結果將於6月1至2日透過郵遞方式通知家長，家長如欲於6月1日透過電話短訊接收結果，可在「選擇學校表格」內填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅