【校長專欄】愛迪生被老師斷言是傻瓜無成就 黃焯菴校長：要學愛迪生媽媽相信孩子

▲ 許定國校長表示，父母要學愛迪生的媽媽相信孩子。

被譽為發明大王的愛迪生，在他的一生中，曾為他的發明品取得了超過1000項的發明專利。但很多人都可能不知道，愛迪生的其中一位老師曾向他的媽媽表示愛迪生是一個大傻瓜，並不會有什麼成就，但由於媽媽的堅持，相信他是一個優秀及富有創造力的孩子，才成就了愛迪生成為一個發明大王。

愛迪生成長的故事讓我想起自己還是老師的時候，獲時任校長安排負責校內的創意科學小組，規劃及推展校內的創意科學課程和帶領學生參與不同的比賽，而學生在不同的科學探究比賽中也曾獲得優秀的成績。大家可能會認為獲甄選進入創意科學小組的同學，全部必定會是名列前茅的學生，但其實在甄選過程中，我並不是以學生的成績為首要考慮，反而會考量學生是否對科學探究有興趣及具有勇於嘗試的態度。

還記得有一年我甄選了一位學術成績不甚突出的小組組員，有老師知道後立即提示我，此位學生上課態度不積極及經常不能按時交功課，但我堅信這位學生在科學探究方面的潛能，沒有改變我的決定，而其後他在一次全港性的手擲滑翔機模型比賽中，他自行設計的滑翔飛機在空中停留的時間，不但使他獲得小學組的冠軍，更勝過中學組的學生，獲得了全場總冠軍。

教導這位學生的成長體驗至今仍使我記憶猶新，原因不在於獎項，而是令我更進一步確信每個孩子皆有自己的才能，要讓每位孩子閃亮，作為老師不應做愛迪生的老師，要相信學生，為他們提供多元化的平台，讓他們有成長和發揮的機會。

作為校長，這件教樂事也深遠影響著我在教育路上與教師團隊推展「資優教育普及化·普及教育資優化」的理念:同時在與家長溝通時，也經常提示各位父母要做愛迪生的媽媽，相信自己的孩子。

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