【播毒行為】無品鄰居亂放廿對鞋霸佔走廊　大埔業主斥自私：大家將心比心

本港疫情再起，保持家居清潔衛生幾乎是家家戶戶都會做的事，但就有人的行徑相當自私。事緣是有網民最近於社交平台上發文，投訴鄰居經常在狹小的走廊空間上亂放鞋，甚至霸佔家門對外的空間。事主曾多次向管理處反映事件也不得要領，令他十分困擾，於是網上呼籲大家要「將心比心」，卻引來不少網民抨擊鄰居行為自私。

▲ 網民上載照片中，可見有將近20對鞋被人隨意擺放在兩個單位對外的地上。（圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民周六（15日）上載了一張照片，相中可見有將近20對鞋，被人隨意擺放在兩個單位對外的地上。上載相片的網民呼籲大家自律：

懇請大家將心比心，年近歲晚，如果要團年聚會，都唔好搞到人地入唔到門口。

事主與其他網友交流時表示，自己曾幾次向管理處反映事件，但也未見管理處有處理事件。有網友就反問事主：「（要鄰居）拎番入屋真係咁難？」而事主只能無奈地自嘲：「只想自己乾淨，拎入屋對佢黎講真係好難，覺得叫親友拎鞋嘅我好蠢。」

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建議入屋前先以漂白水或火酒消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前曾接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1：99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子再觸碰自己身體，減少感染機會，而回家後應徹底洗手。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦曾表示，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1：99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣