  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (週一) 20:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【播毒行為】無品鄰居亂放廿對鞋霸佔走廊　大埔業主斥自私：大家將心比心

健康 17:54 2022/01/17

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港疫情再起，保持家居清潔衛生幾乎是家家戶戶都會做的事，但就有人的行徑相當自私。事緣是有網民最近於社交平台上發文，投訴鄰居經常在狹小的走廊空間上亂放鞋，甚至霸佔家門對外的空間。事主曾多次向管理處反映事件也不得要領，令他十分困擾，於是網上呼籲大家要「將心比心」，卻引來不少網民抨擊鄰居行為自私。

網民上載照片中，可見有將近20對鞋被人隨意擺放在兩個單位對外的地上。（圖片來源：Facebook群組「大埔 TAI PO」）

據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民周六（15日）上載了一張照片，相中可見有將近20對鞋，被人隨意擺放在兩個單位對外的地上。上載相片的網民呼籲大家自律：

懇請大家將心比心，年近歲晚，如果要團年聚會，都唔好搞到人地入唔到門口。

事主與其他網友交流時表示，自己曾幾次向管理處反映事件，但也未見管理處有處理事件。有網友就反問事主：「（要鄰居）拎番入屋真係咁難？」而事主只能無奈地自嘲：「只想自己乾淨，拎入屋對佢黎講真係好難，覺得叫親友拎鞋嘅我好蠢。」

點擊睇網民留言：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

建議入屋前先以漂白水或火酒消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前曾接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1：99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子再觸碰自己身體，減少感染機會，而回家後應徹底洗手。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦曾表示，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1：99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 病菌及病毒 Facebook Facebook群組 網絡熱話 社交平台 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
18:05 2022/01/16
【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
【致命意外】長洲有女童頭部受傷昏迷　送院搶救後不治
15:55 2022/01/16
【致命意外】長洲有女童頭部受傷昏迷　送院搶救後不治
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
今日 10:25
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高