【新冠肺炎】銅鑼灣軒官小五級女生確診　學校今明兩天停網課

▲ 及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）一名11歲小五級女生確診新冠肺炎，校方今、明兩日（17及18日）取消所有上午網課。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心今日（17日）公布新增7宗確診個案涉及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）一名11歲小五級女生（詳情即看：【下一頁】）。校方今發通函公布，今、明兩日（17及18日）取消所有上午的TEAMS網上課堂，下午的學藝班則會如常進行，如有最新進展，會盡快通知學生及家長。

校方指，昨（16日）晚接獲衞生防護中心通報，該校一名學生確診新冠肺炎，校方已按中心指示，加強校 內的清潔及消毒工作，學校於2022年1月13日至2022年1月27日共14天停止面授課堂及校內活動，轉為網上學習，家長及學生不可到校，本校正按中心要求協助提供相關資料。校方促請家長應依照衞生防護中心的健康指引，採取合適預防措施。

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責任編輯：馮琪雅