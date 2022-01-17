  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (週一) 18:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】銅鑼灣軒官小五級女生確診　學校今明兩天停網課

社會 17:20 2022/01/17

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）一名11歲小五級女生確診新冠肺炎，校方今、明兩日（17及18日）取消所有上午網課。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心今日（17日）公布新增7宗確診個案涉及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）一名11歲小五級女生（詳情即看：【下一頁】）。校方今發通函公布，今、明兩日（17及18日）取消所有上午的TEAMS網上課堂，下午的學藝班則會如常進行，如有最新進展，會盡快通知學生及家長。

校方指，昨（16日）晚接獲衞生防護中心通報，該校一名學生確診新冠肺炎，校方已按中心指示，加強校 內的清潔及消毒工作，學校於2022年1月13日至2022年1月27日共14天停止面授課堂及校內活動，轉為網上學習，家長及學生不可到校，本校正按中心要求協助提供相關資料。校方促請家長應依照衞生防護中心的健康指引，採取合適預防措施。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) 銅鑼灣 小學 網上學習 衞生防護中心

最高瀏覽

【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
18:05 2022/01/16
【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了
【致命意外】長洲有女童頭部受傷昏迷　送院搶救後不治
15:55 2022/01/16
【致命意外】長洲有女童頭部受傷昏迷　送院搶救後不治
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
今日 10:25
【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高